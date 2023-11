La Selecta enfrentará la primera serie contra Curazao hoy

Rebeca Henríquez

@RebeHenrique

La Selecta tendrá una serie doble ante Curazao en esta fecha FIFA, ambas en el territorio de los caribeños, a fin de mantener la racha perfecta que ha conservado con los isleños hasta el momento con cero derrotas y como una oportunidad importante para el fogueo de los nuevos talentos en la selección. El primer partido será hoy, a las 6:00 p.m. en el estadio Ergilio Hato en la capital del país y el segundo se disputará el lunes 20.

Los seleccionados de Rubén de la Barrera partieron en dos grupos. El primero partió el lunes, en el que viaron jugadores y el cuerpo técnico, y el segundo partió el martes, con la mayoría de los seleccionados.

El estratega del equipo nacional, Rubén De la Barrera, habló de lo que implica, y lo que significa la serie contra el cuadro caribeño, en el cual los nuevos talentos serán una clave importante.

“Lo que pretendemos es que nos ayude a mejorar y a seguir yendo hacia adelante en una situación que por un lado nos permitirá reforzar cosas que venimos haciendo y, por otro lado, permitirnos descubrir a otros chicos que van a iniciar el proceso con nosotros; gente joven, que viene para ayudar y para empujar”, puntualizó el técnico.

El español de la azul y blanco disputará su tercer partido al frente del combinado nacional, luego de una derrota y un empate contra Martinica por los compromisos de la Liga de Naciones de CONCACAF (LNC), tras la destitución de Hugo Pérez.

El Salvador disputará el primer encuentro de la serie luego que culminó su participación en la primera ronda de la LNC, la cual no tuvo oportunidad de avanzar el siguiente nivel, tampoco de clasificar a la Copa América y descendió a la Liga B.

“Esto se trata de darle sentido y coherencia a toda esta serie de cosas que pretendemos desde el primer momento a beneficio del país, un proceso es aquel periodo que permite afrontar las cosas en condiciones de competir al nivel que tú quieres hacerlo”, agregó el español.

Para el partido ante los caribeños no estará Bryan Landaverde, de FAS, quien en un inicio fue convocado pero no viajó por lesión, tampoco Bryan Gil, del Tolima de Colombia y Leonardo Menjívar del Alajuelense, de Costa Rica, quienes no fueron convocados por decisión propia.