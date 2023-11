Santa Tecla y Platense agudizan la crisis del descenso al empatar 1 a 1

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Los primeros partidos de la jornada 20 del Apertura 2023 que se disputaron este miércoles por la tarde, dejaron un empate por la mínima entre Santa Tecla y Platense, que agudiza la crisis de los equipos ante el descenso, una victoria de Jocoro y Dragón contra Isidro Metapán y el Fuerte San Francisco, respectivamente.

Santa Tecla y Platense, los dos equipos que pelean el descenso en esta temporada al acumular números rojos, 10 y 11 puntos, en la tabla de posiciones, respectivamente, tuvieron un duelo importante en el estadio Ana Mercedes Campos que finalizó con un empate por la mínima, ante los goles de Luis canales sobre los 69’, y el gol temprano de los gallos que generó Giovanni Valladares a los 13’.

A dos fechas para que finalice la fase regular, ambos equipos están a un punto de diferencia en la tabla, sin tanta diferencia para definir al próximo equipo que dejará la Primera División, para irse de la liga de plata.

Por una parte, Santa Tecla, quien no solo en este torneo ha dado indicios de descender. En esta ocasión con 10 unidades. El equipo colinero ganó un solo encuentro durante toda la fase, empató 7 y perdió 12. Además tiene 37 goles en contra y 17 a favor.

En el otro extremo está Platense, con 11 unidades, 41 goles en contra, lo que lo convierte en el equipo más goleado. Ganó 2 partidos, empató 5 y perdió 13 hasta la fecha, lo que lo convierte en el candidato número 2 para dejar la primera.

En otro de los encuentros de este miércoles, Jocoro se impuso a Isidro Metapán, con marcador de 2 a 1, gracias a los goles de Juan Carlos Argueta (70’) y otro de Luis Acuña (90+3’ P), en Tierra de Fuego, para asegurar la tercera posición de la tabla con 31 puntos en total, en busca de la clasificación las próximas fechas.

Los jaguares se encuentran en la casilla 7 con 25 unidades, quienes intentarán las próximas jornadas meterse a las posiciones de clasificación.

El cuadro de Dragón hizo valer su localía en el Juan Francisco Barraza, para sentenciar los tres puntos que lo hagan permanecer en la zona de clasificación, al situarse en la casilla 6 de la tabla. Sin embargo, el equipo deberá esperar los próximos encuentros para garantizar su posición.

Este jueves se cerrará la fecha con los últimos dos encuentros, en la serie de Firpo vs Once Deportivo, a las 3:15 p.m., y FAS vs Municipal Limeño a las 7:00 p.m.