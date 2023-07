La selección de fútbol playa gana medalla de plata en los Juegos Centroamericanos

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de fútbol playa cayó este viernes por la noche 7-3 ante el combinado Colombiano, en el Complejo Deportivo Flor Blanca, y se agenció la medalla de plata. En tercer lugar, Venezuela se llevó la presea de bronce al vencer a Costa Rica.

Jason Urbina protagonizó la primera llegada en la frontal del portero colombiano, pero el gol no llegó. Colombia inició a intensificarse en el área y ante ello, una acción heróica la hizo Elmer Robles, con el desvío del balón a centímetros de la red para mantener el marcador 0-0.

A cinco minutos para que finalizara el primer período, el jugador Wilmar Donado puso la ventaja en la portería de Eliodoro Portillo. Mientras que El Salvador ante la mala puntería, pues el poste le negó el gol a Heber Ramos a poco menos de 4 minutos.

A un minuto de la primera parte, Rafael Acosta incrementó la ventaja con el 2-0.

Segundo período. Julio Pantoja incrementó la ventaja de los colombianos con el tercero en el marcador. La selección vio a cuesta la remontada pero Elmer Robles le dio esperanza con el gol que llegó a los 10. La azul y blanco presionó más, buscó y género más presencia sobre el área de los cafetaleros.

La intensidad comenzó a subir. Sobre la línea de la portería el arquero colombiano sacó el balón que se quedó a milímetros de ser el segundo de los salvadoreños. Luego, Robles estrelló un disparo en el travesaño, segunda del periodo que no pudo concretarse.

A menos de 4 minutos, el pivotero Frank Velásquez mandó una asistencia en diagonal a la frontal de la portería colombiana, pero ante la ausencia en el área, la oportunidad no fue concretada.

Acosta marcó triplete en el segundo tiempo para sentenciar la medalla de oro para Colombia ante un El Salvador que no pudo despertar luego del segundo gol. Fue el mismo jugador el que puso el quinto y sexto a menos de 9 minutos del tercer período.

El público coreaba “si se puede, si se puede”, con esperanza de empatar el partido cuando Rogelio Rauda marcó el 6-2, acción a la que se unió Oscar Cruz a solo 3′ (6-3) aún con esperanza, pero apareció Juan Ossa para colocar el séptimo (7-3), y la presea dorada se fue con los colombianos.