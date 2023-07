Lluvias inundan calles de colonia Montelimar, Olocuilta

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las lluvias de los últimos días dejaron calles inundadas y vehículos afectados en la colonia Montelimar, Olocuilta, departamento de La Paz, donde la acumulación de agua llegó casi a cubrir los automóviles, en la zona baja de la colonia.

Según los habitantes, esta situación es recurrente cada vez que llueve, el agua acumulada llega a un metro de altura, causando daños a las viviendas, jardines e incluso afectando enseres del hogar. “cerca de cinco carros que estaban estacionados no se veían, porque el agua había subido casi un metro de nivel”, explicó uno de los afectados.

Otro lugar donde se reportaron inundaciones fue la zona de El Trovador, en San Salvador, donde los automovilistas debían circular con precaución debido a la acumulación de agua.

Además, Protección Civil trabajó en la remoción de un árbol caído en el kilómetro 106, carretera ruta de Las Flores, Ahuachapán, debido que obstaculizaba el paso.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante la mañana de este sábado el cielo estará entre despejado y poco nublado, desde el mediodía y durante el transcurso de la tarde se espera el desarrollo de nubosidad asociada a la formación de chubascos y tormentas entre moderadas y fuertes.

Medio Ambiente señaló que en la tarde y por la noche, se esperan chubascos y tormentas, con probabilidad entre media y alta de ocurrencia en zonas del norte y occidente, probabilidad media en zonas del centro, oriente y costa centro-oriente, y probabilidad baja en el resto del territorio.

La temperatura del aire se mantendrá sin cambios significativos, estas condiciones están influenciadas por remanentes de humedad e inestabilidad, dejados por el alejamiento de una onda tropical, y apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera, que apoyarán la convección diurna para la formación de chubascos y tormentas organizadas.

Ante las fuertes lluvias que se pueden registrar Protección Civil recomendó evitar transitar cerca de postes del tendido eléctrico, no tocar cajas de luz, no intentar retirar cables eléctricos en el suelo por cuenta propia, bajar la velocidad del vehículo y evitar salir de casa si no es necesario.