La paz que se vende en los Juegos Centroamericanos es de apariencia: MOVIR

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), junto a familiares de detenidos injustamente, marcharon este viernes para exigir la liberación de sus presos sin vínculos pandilleriles. Los familiares aseguran que el Estado sigue con el arresto de personas que nada tienen que ver con pandilla. El silencio, aseguran, no es una opción y más aún que los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 acaparan la atención.

“El Movimiento de Víctimas del Régimen nos hemos concentrado para romper el silencio. No es cierto que en El Salvador haya paz, esa paz que el Gobierno está promocionado a través de los Juegos Centroamericanos y toda esa publicidad es de apariencia, acá tenemos muchas familias que están sufriendo por sus seres queridos qué están presos injustamente, qué están muriendo en las cárceles, hay capturas arbitrarias, hay persecución, y eso no es paz para la gente”, dijo Samuel Ramírez, integrante de MOVIR.

Ramírez agregó que El Salvador “no es seguro”, ya qué esa percepción se debe a la militarización del país. El líder del movimiento aseguró que si bien las pandillas están neutralizadas, “pero ahora resulta que la gente le tiene miedo al régimen porque capturan a cualquier persona por alguna llamada o denuncia”.

MOVIR trabaja con más de 2 mil familias que han sido víctimas del régimen de excepción. Esta medida estatal se implementó el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandilla luego de un repunte en los homicidios qué dejó a más de 80 salvadoreños asesinados.

Los relatos de las víctimas del régimen de excepción son numerosos, tal es el caso de María del Carmen Beltrán, de 69 años de edad, quien relató qué a su hijo se lo llevaron el 1 de abril del año pasado, sin decirle el motivo de su detención.

Cuando la madre fue a la delegación de San Francisco Javier, de Usulután, el policía le dijo que no era él quien se lo había detenido, sino el presidente con la ley que había puesto (ley del régimen de excepción). El detenido se dedicaba a la albañilería y no tenían vínculos con pandilla, destacó la madre.

Idalia Gómez es otra madre que ha sufrido la detención de uno de sus hijos. Ella viajó desde San Miguel para participar en la marcha qué organizó MOVIR en San Salvador y así “defender a mi hijo que es inocente”. La madre aseguró que su hijo Ariel Gómez, de 30 años, fue capturado arbitrariamente el 26 de abril del año pasado, desde entonces no lo ha vuelto a ver. “No sé nada de él desde que me lo capturaron, no lo he visto, no me permiten las autoridades verlo. Cuando uno va a dejar paquetes dicen que ahí está, pero no tengo certeza que mi hijo este ahí, no sé si está vivo o está muerto”, dijo.

Ariel trabajó enterrando a las personas que fallecieron por el coronavirus, “ninguno de los de Salud tenía los pantalones bien puestos como para enterrar a muertos del Covid, ya que decían que se iban a infectar del virus, mi hijo sí lo hizo”.

El día de su detención se encontraba lavando su vehículo en un carwash de la zona, y los agentes de la PNC se lo llevaron por tener tatuado el nombre de su hija en una de sus manos. Cuando Idalia Gómez preguntó a los agentes el motivo de la detención, los policías le dijeron: “Cállese vieja si no quiere que le echemos a la patrulla”. Gómez instó a las autoridades a que dejen en libertad a su hijo detenido injustamente.

De acuerdo con las organizaciones que velan por los derechos humanos, más de 20 milo de los 60 mil capturados en el marco del régimen de excepción son inocentes.