LOS HECHOS SON COMO SON

Carlos E. Vela, Ingeniero Científico

Desde Washington

El 8 de mayo recién pasado en una entrevista televisiva “Encuentro con Julio Villagrán” desafié mitos sobre el Presidente Nayib Bukele y lo expuse por lo que es: un presidente con políticas nocivas cuyo gobierno miente. Su respuesta no se hizo esperar y fue por medio de sus voceros en las redes sociales. Que hayan tenido que responder es un testamento de las veracidades de mis aseveraciones. Estos voceros dan la impresión que el título de científico es algo que yo me he inventado.

No responden a mis críticas sobre Bukele. Consideremos algunas de mis críticas:

1- La guerra contra las maras no es una guerra contra las pandillas y las ranflas. Ningún ranflero ha sido detenido y las estructuras de las pandillas se mantienen intactas.

El número de mareros detenidos ha sido inflado. Ningún cateo ha demostrado que miles o cientos de mareros están siendo detenidos. Muchos de los detenidos son personas encarceladas sin justificación. Más de 150 de los detenidos han muerto “de choto.”

Las cárceles del país no tenían la capacidad para encerrar a 100,000 personas. La nueva cárcel reporta tener solo 6,000 presos. Con 30,000 personas privadas de libertad antes del estado de excepción ya eran unas de las cárceles más hacinadas del mundo. ¿Dónde pusieron a 70,000 más? ¿Quiénes son y cuáles son sus nombres? Permitan a un organismo de derechos humanos legítimo verificar estos números.

Lo que existe es un pacto de mutua conveniencia con las ranflas para lograr la disminución del crimen y se persiguen a las maras para que no estropeen el “negocio.” Y un estado de represión psicológica contra la oposición y la ciudadanía. Propuse una verdadera persecución, sin sosiego, contra las ranflas y las pandillas. Que se declare el estado de sitio focalizado en protección a la ciudadanía y guerra contra las maras.

2- La economía está arruinada. La calificación crediticia del país es de “RD”, la penúltima de 23, lo cual conlleva un riesgo crediticio alto con una posibilidad real de incumplimiento. El gobierno vive de préstamos de los bancos locales, saquea sus reservas y los encamina a una posible bancarrota. Este suceso se “llevaría de encuentro” a la clase media y la diáspora.

3-La pobreza en el país ha aumentado por más de medio millón de personas. Miles de familias hacen un solo un tiempo de comida.

4-La falta de empleo ha provocado una enorme migración que está desgarrando la fibra social. Hoy vivimos menos salvadoreños en el país que en el 2019. El año pasado más de 375,000 de ellos barajustaron de El Salvador.

5-Existe una persecución nociva de los vendedores ambulantes.

6-El manejo de la pandemia fue peligroso. Se hizo negocio con la pandemia. Al servicio médico se le dio máscaras inapropiadas, lo cual causó la muerte de muchos médicos y enfermeras. Bukele jugó a ser epidemiólogo y detuvo en campos de contaminación (de “contensión” les llamó) a viajeros, miembros de la diáspora, transportistas, y personas que detuvieron en las calles mientras hacían diligencias urgentes, como la compra de medicinas. Muchos iban en un carro con más de 2 personas, “no les correspondía” salir ese día, o salieron a tomar aire o por alguna necesidad. Recuerdo el caso de una madre a quien tuvieron presa por meses por haber sacado a su hijo a una letrina común. Detuvieron a aquellos quienes habían tenido contacto con tres grados de libertad, recuerden el tal Pepe”. Ni una persona debió haber muerto por negligencias, incompetencia, políticas o actos nocivos. Los casos de corrupción durante la pandemia han sido documentados.

7- El agro ha sido destruido. La inversión extranjera ha bajado; las AFP han sido saqueadas. Hoy resulta que las utilidades de estas han sido altísimas y que el padre de Bukele era inversionista en las AFP, como fue revelado por el economista Rafael Lemus en el programa de Julio Villagrán.

Bukele no merece la reelección, es necesario que salga una fórmula presidencial que unifique la oposición y lo mande al basurero de la historia.

¿Quiénes me han otorgado el título de científico? Veamos:

1-El Centro Médico Militar Nacional Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center), uno de los complejos médicos de investigación, salud y medicina más importantes del mundo y el principal de las fuerzas armadas estadounidenses. Ahí se atiende el presidente de los EEUU. Trabajé con las Fuerzas Conjuntas de Tarea Médica (JTF CAPMED) en Walter Reed, y mi título fue Jefe Científico. Mi contribución fue reconocida con las siguientes palabras:

“Gracias por su trabajo de alta calidad en relación a las necesidades estratégicas de JTF, el primer Comando de Fuerzas Conjuntas para la función médica. …. Proporcionó un gran valor a la comandancia mediante la aplicación de su intelecto y la meticulosa ingeniería de nuevas estructuras, funciones, gobernación, relaciones, tareas, referencias y medidas de rendimiento.”

2- El Illinois Institute of Technology Research Institute (IITRI), uno de los centros académicos principales de investigación y desarrollo en los EEUU. Trabajé en la transformación y modernización del fisco, el cual fue un proyecto de 7 mil millones de dólares ($7,000,000,000). Mi título fue de Asesor Científico Principal.

3- MITRE, uno de los Centros de Investigación y Desarrollo Financiado por el Gobierno Federal (FFRDC) en EEUU y fundado por MIT, siendo el más grande e importante entre ellos. MITRE se dedica a resolver problemas estratégicos de seguridad nacional y el bienestar público. Diseñó la defensa estratégica de los EEUU ante un ataque nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue fundado, diseñó los radares para la defensa de bombardeos nazis contra Inglaterra. Trabajé en la transformación y modernización de las telecomunicaciones en los EEUU, un proyecto de 10 mil millones de dólares. ($10,000,000,000). Mi título fue de Dirigente de Ingeniería.

4- La Academia de Ciencias de los EEUU, conocido como “la casa de la ciencia”. Trabajé en el mapeo del cerebro y sus funciones y mi título fue Director Adjunto.

Soy Ingeniero-Científico. Los ingenieros científicos utilizamos principios científicos y de ingeniería para diseñar nuevas tecnologías y/o encontrar soluciones a problemas de sistemas empresariales. Dichos retos son normalmente de gran escala, complejos, de misión crítica, y alto rendimiento para lo cual no existen soluciones o las soluciones necesitan un nuevo enfoque o simplemente son tecnológicamente anacrónicas.

Tengo muchos reconocimientos, incluidos: 1-premio presidencial en EEUU “Mentor en Ciencias, Ingeniería y Matemáticas”, 2-Premio Vice Presidencial en EEUU “Reinventando el Gobierno.”, 3-Premio Pionero en Ciencias por su contribución a la política científica y técnica, 4-Premio Junípero Serra por su contribución a la educación de STEM; 5-Premio NBC4-Telemundo Excelencia en el Universo STEM; 6- Premio Fundador de STEM; 6-premio “Trayectoria de Éxitos en la Vida” (“Lifetime Acheivement Award”).

He participado en múltiples comisiones científicas incluidas de la Casa Blanca y Congreso, la Academia Nacional de Ciencias, y La Fundación Nacional para las Ciencias

Siempre he buscado apoyar a El Salvador, a la comunidad salvadoreña en EEUU y a la comunidad americana-latina en EEUU. Por ejemplo, soy una de las personas que concibió e impulso el movimiento de Santuario, y las repoblaciones en El Salvador durante la guerra, como mecanismo para promover la paz. Fui el fundador de los Jóvenes Talento en la UES. Hoy estoy comprometido con la derrota del presidente Bukele, el más nocivo y mentiroso en nuestra historia reciente, y la construcción de un El Salvador mejor que todos merecemos.

Soy conocido como el padre de STEM. Éste es un principio (estrategia, concepto, y metodología pedagógica) para la integración en la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Un principio que está revolucionando la educación en el mundo, incluso la China. En el mundo desarrollado, EE.UU., Europa occidental, Asia, se considera sine qua non para la competitividad global.

En medios académicos se han vertido las siguientes apreciaciones respecto a STEM y reconocen mi auditoria de este concepto educacional revolucionario. por ejemplo:

•En Taiwan – “La educación STEM se ha vuelto vital para equipar a los trabajadores del conocimiento de la próxima generación para el mundo de la Industria 4.0 [o sea, cuarta revolución industrial].”

•En China – “En junio de 2021, el Consejo de Estado de China emitió el Plan de Acción Nacional de Alfabetización Científica (2021-2035), y señaló que la principal razón para introducir STEM en el país es la falta de ‘pensamiento científico interdisciplinario, innovación y la capacidad de resolver problemas prácticos’.”

•En Sri Lanka, STEM se considera requisito para salir del subdesarrollo. En un artículo titulado “Educación STEM – Una Decisión Política Imperativa” su autor escribe: “STEM es de hecho el tronco de un sistema educativo saludable. STEM es un plan de estudios que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en un enfoque interdisciplinario, integrado en un modelo de aprendizaje cohesivo.

•En la India, “La educación STEM impulsa la innovación y la curiosidad entre las mentes jóvenes” … STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) … es un enfoque de la educación, que no solo se concentra en las disciplinas citadas, sino que también se ocupa en desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas … Fomenta la creatividad … No es de extrañar que STEM a menudo se considere la clave del éxito en los tiempos actuales.”

Bukele llegó al poder sin una experiencia profesional. Sus respuestas son simplistas y han hundido al país socio-económicamente. Si El Salvador desea salir del estancamiento económico y entrar al mundo desarrollado con dignidad y oportunidades para todos, debe de dejar de elegir candidatos improvisados y elegir a personas con la educación y preparación académica e intelectual necesarias para sacar al país del subdesarrollo.

BUKELE LLEGÓ AL PODER SIN UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL. SUS RESPUESTAS SON SIMPLISTAS Y HAN HUNDIDO AL PAÍS SOCIO-ECONÓMICAMENTE. SI EL SALVADOR DESEA SALIR DEL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y ENTRAR AL MUNDO DESARROLLADO CON DIGNIDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODOS, DEBE DE DEJAR DE ELEGIR CANDIDATOS IMPROVISADOS Y ELEGIR A PERSONAS CON LA EDUCACIÓN Y PREPARACIÓN ACADÉMICA E INTELECTUAL NECESARIAS PARA SACAR AL PAÍS DEL SUBDESARROLLO.