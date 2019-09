La ONU estudia una solicitud de El Salvador para crear la CICIES

Yaneth Estrada

El portavoz de la secretaría de la ONU Stephane Dujurric confirmó, ayer recibieron una carta del gobierno salvadoreño en la que solicita apoyo

para la instalación de la “CICIES”.

Dujarric comentó que la ONU estudiaría con detalle la solicitud del gobierno salvadoreño, a la vez que reiteró la disponibilidad del organismo en ayudar a los Estados miembros en el combate a la corrupción.

La CICIES contemplada dentro del Plan Cuscatlán, fue una propuesta de campaña del actual presidente de la República Nayib Bukele, para combatir la corrupción a todo nivel.

Según declaraciones del mandatario la CICIES estaría instalada en sus primeros 100 de Gobierno, para lo cual se ha diseñado “una figura específica”.

“La figura específica en la cual va a funcionar, no lo puedo revelar porque va ser en el momento que lancemos la CICIES”, dijo Bukele.

Las reacciones

Oscar Ortiz secretario general del FMLN mencionó que a tres semanas de anunciado el tema, no han recibido un documento sobre el que puedan opinar y “desconocemos en qué va a consistir”.

Asimismo, el presidente del COENA Gustavo López Davidson reiteró: “no podemos aceptar que la CICIES esté controlada por el Ejecutivo, no queremos una Venezuela o Nicaragua, no lo vamos a permitir”.

Mientras la semana pasada, el vicepresidente de la República Félix Ulloa se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, un diplomático que ha arremetido en contra de todos los gobiernos de izquierda en América Latina, con quien acordó la llegada de una misión técnica para instalar una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Por su parte el diputado del PDC Rodolfo Parker se mofó del tema en redes sociales, donde mencionó “es un pájaro… Es un avión…! No, es un churro, la CICIES presidencial”.

Almagro habría dicho que en la reunión también participó la canciller Alexandra Hill Tinoco.

La figura de la CICIES es una promesa de campaña del actual presidente de la República Nayib Bukele, para combatir la corrupción a nivel público y privado en sus primeros 100 días de Gobierno. Además está contemplada dentro del Plan Cuscatlán.