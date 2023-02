La militarización no está resolviendo la violencia contra las mujeres

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Si estuviéramos protegidas por el Régimen de Excepción que ya son 8 meses y medio, no tuviéramos ningún feminicidio, si estos cercos militares estuvieran protegiendo a las mujeres de este país no tuviéramos 5 feminicidios en un fin de semana. La militarización de las calles no está resolviendo la violencia contra las mujeres”, manifestó Keyla Cáceres, representante de la Asamblea Feminista.

A criterio de Cáceres, estos militares son quienes muchas veces en la calle se encargan de generar incertidumbre e inseguridad de las mujeres, sino también acosan y agreden a las niñas y mujeres en las comunidades, lo cual permite que no se acerquen a denunciar este tipo de violencia.

El gobierno ha dicho que las mujeres están más seguras y no es cierto, el año pasado puso en reserva los datos de feminicidios, si existiera una política de prevención y persecución a los feminicidas dicha información no serían una reserva.

“Desde la formación de cada agente y militar se carece de una postura de respeto a los derechos humanos y de un enfoque de género, al ver ese gabinete de Seguridad sin una mujer uno piensa en qué tan segura se estará en manos de un montón de militares y policías”, externó.

Entre tanto, la periodista feminista, Clanci Rosa, dijo que por un lado se quiere prevenir la violencia, pero se están validando discursos machistas desde el oficialismo, por ello, es necesario analizar cómo la seguridad se ha enfocado en la revictimización y criminalización, pero no en la prevención.

“Es necesario revisar la LEIV, ver el presupuesto, no solo es lo punitivo, la ley habla de la articulación entre instituciones para prevenir la violencia, no se trata de sacar militares, se trata de un trabajo articulado. Por qué si las mujeres somos más del 50% no se están pensando en estrategias a larga duración”, cuestionó.

En el país se tiene un enfoque en la atención y eso es cuando la violencia ya sucedió, sin embargo, los gobiernos no le apuestan a la prevención de la violencia contra la mujer, sino siguen validando este problema de desigualdad. El feminicidio es el culmen de la violencia, esto indica que el riesgo en el cual vivió una mujer no fue controlado o erradicado.

Rosa dice que es necesario sentar un precedente para apostarle a la prevención y por eso se debe rechazar el sistema que genera desigualdad, la violencia contra la mujer no es un problema de atención sino de prevención. Trabajar para erradicar la violencia contra la mujer implica transformar muchas prácticas culturales, a fin de no naturalizarla.