Asamblea Legislativa prorroga por undécima vez régimen de excepción

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa prorrogó una vez más el régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de centenares de personas que nada tienen que ver con pandillas. Esta prórroga se convierte en la undécima solicitada por el Ejecutivo. Diputados de oposición no acompañaron la prolongación, ya que consideraron que la medida violenta los DDHH y el Ejecutivo no tiene un plan para combatir la criminalidad sin que sea el régimen.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que se llegará al año con el régimen de excepción, ya que dicha medida se implementó desde el 27 de marzo de 2022 tras un repunte en los homicidios.

“Hemos insistido que es necesario conocer un plan para después del régimen de excepción, porque no es necesario el régimen de excepción para mantener la seguridad, perseguir criminales o combatir el crimen organizado”, enfatizó la legisladora.

La opositora indicó que no puede ser una solución que pase por encima de los derechos de los inocentes. “Es muy duro saber que la seguridad y tranquilidad relativa que se vive en estos momentos, no sabemos si está garantizado en el largo plazo; está basada sobre la vida y los de derechos de gente inocentes. Entonces, un país no puede mantener las bases a largo plazo con ese costo humano inaceptable”, enfatizó Ortiz

“Nuevamente no estaríamos a favor de esto, mientras no haya un plan integral, no haya respeto de las personas inocentes, no haya una liberación pronta de los inocentes y haya mecanismo que garanticen el debido proceso”, reiteró la parlamentaria.

Durante la presentación de la solicitud de prórroga, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que el régimen de excepción no terminará “hasta que capturemos al último pandillero”. De momento, se han capturado a más de 64 mil presuntos pandilleros; pero entre ellos a centenares de personas que nada tienen que ver con las pandillas.

De hecho, el propio Estado ha reconocido que durante el régimen de excepción se han capturado y puesto en libertad a tres mil personas, ya que se demostró que eran inocentes. Sin embargo, el Gobierno no ha pedido las disculpas del caso con dichas víctimas.

Villatoro informó que, a la fecha, se han capturado a 64,111 personas, de los cuales 57 mil ya cuentan con una resolución judicial donde se reafirma la detención. Se han liberado a 3,745 personas, se han incautado 2,326 armas de fuego y 2,945 vehículos, estos últimos sirven para realizar el trabajo de los agentes de seguridad. Además, se han decomisado más de 15,300 celulares y $1.7 millones en efectivo.

Villatoro destacó que el lunes 13 de febrero, El Salvador cerró con 300 días sin homicidios durante el Gobierno de Nayib Bukele. Además, el mes de enero 2023 fue “el mes más seguro” de la historia del país, ya que solo se registraron 11 homicidios. Villatoro aprovechó estas cifras para criticar los planes de seguridad de los Gobiernos anteriores. El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, sostuvo que la población “exige” que se prorrogue esta herramienta de seguridad, ya que gracias a ella “los estudiantes podrán asistir a las aulas sin temor de ser amenazados por las pandillas”, tomando en cuenta que el sistema de educación público volvió de manera 100% presencial.

Para el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, la razón de ser del régimen de excepción “responde meramente a un tema de poder y a un tema de estrategia electoral con la narrativa de la guerra contra las pandillas y no ha tomado en cuenta otras dimensiones del impacto que este tiene”.