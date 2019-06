La mesa de Sociedad Civil exige medidas contra desplazamiento forzado

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

La mesa de Sociedad Civil hizo un llamado al Gobierno salvadoreño, para agilizar medidas que combatan la crisis de desplazamiento forzado interno y la migración, para garantizar los derechos humanos de la población salvadoreña.

David Ortiz, representante de la mesa, exteriorizó que “estamos demandando al Estado que genere mecanismos legales para atender a las víctimas, que genere flujos financieros para atender de manera integral y diferenciadas a las víctimas, estamos exigiendo a la comunidad internacional que no criminalice a los refugiados que huyen de condiciones que ponen en riesgo sus vidas”.

Más de 235 mil 700 personas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada el año pasado, de las cuales la mayoría son jóvenes. Entre las principales causas están las amenazas con un 67.2 %, el homicidio familiar con 29.8 % y el temor por violencia con un 22.5 %.

La mesa hizo un llamado al Presidente que recién asume y presente públicamente su política nacional de seguridad, ya que “parecería no tan conveniente comenzar a ejecutar planes cuando la política no ha sido presentada. Además, las acciones propuestas no presentan novedad de cara a lo que ya se ha intentado”.

En este sentido, instaron al gobierno a que “no repita las medidas de represión contra grupos delincuenciales, porque el hecho de presentar medidas de militarización, está probado de sobra, no funcionan y en su lugar han profundizado las condiciones de inseguridad que sufre el país”, dijo.

Por tanto, la mesa pidió al Estado una instancia integrada por organizaciones sociales, que estudie los casos en cada municipio, para ofrecer datos exactos sobre el número de desplazados, así como las causas para establecer estrategias que aborden esta crisis migratoria.

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, como una expresión de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las personas refugiadas. Según datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado), actualmente hay más de 45 millones de personas refugiadas, desplazadas y apátridas, en el mundo. De ellas, aproximadamente la mitad son desplazadas internas, desarraigadas dentro de sus propios países.