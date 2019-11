La FAO pide incrementar el presupuesto para Agricultura

Mirna Jiménez

El representante para El Salvador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Diego Recalde manifestó que este país necesita mejorar los índices de seguridad alimentaria, “porque no es sostenible una balanza comercial que dependa de la exportación de alimentos”, pues esto pone en riesgo a su población.

Por ese motivo, dijo Recalde, la FAO esta conversando con la actual administración del presidente Nayib Bukele para que refuerce el presupuesto de 2020 a la cartera de Agricultura.

Según las proyecciones para 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibiría $3.2 millones menos que el año en curso, y se reduce en 1.5 millones los fondos al programa de agricultura familiar. El principal objetivo del plan es reducir los niveles de pobreza rural mediante la generación de riqueza y bienestar a las familias que están en este proyecto, diseñado en territorios priorizados.

El MAG impulsa este plan desde el año 2011, por medio del cual las familias más pobres pueden recibir transferencia de tecnología, bienes y servicios, establecer mayor competitividad de la agricultura nacional a través del conocimiento, en el mismo esta vinculado otros ministerios como: Educación, Salud y Obras Públicas.

“Estamos en pláticas para ver que esta situación se revierta. Definitivamente, hay que volver a tener un énfasis en el sector porque siga y sigue siendo el motor de los empleos; ya sabemos que el tema del café tiene sus bajones de precio, pero emplea a mucha gente, eso les permite a las familias garantizar la seguridad alimentaria aunque sea mínima”, dijo el representante de la FAO en entrevista con Canal 33.

El Salvador registra alrededor de 630,000 personas que padecen hambre, señaló el funcionario y precisó que un 14 m% de niños menores de 5 años tienen desnutrición y un 32 % de familia esta en pobreza, por lo cual se debe de seguir con el reto de terminar con este panorama, que si bien es cierto, no es el peor, comparado con países vecinos, “no se puede permitir que ni un solo niño esté desnutrido”, dijo el funcionario.

“Hacemos el llamado a las actuales autoridades para que junto con la FAO trabajemos de la mano, y junto a otras organizaciones, para retomar la producción y recuperar esos empleos y hacer cambios radicales en las cifras de pobreza y hambre. Creo que ahí está el reto”, exhortó Recalde.

Añadió el represente de la FAO, que ha visto apertura en las conversaciones para llevar a cabo estos cambios; por ejemplo en la innovación tecnológica, mejorar los sistemas de riego, ver los temas como el cambio climático, las siembras en laderas, entre otros.

“La dependencia del país en importación de productos como frutas y verduras es altísima”, insistió el funcionario, por lo que es necesario incentivar la producción interna que incida, además en la empleabilidad y reduzca la migración. Es una condición sine qua non (obligatoria) en las políticas públicas, añadió.

Ante el panorama de desaleración global de la económica que se vislumbra, el representante de ese organismo internacional dice que nuestro país se puede proteger de esto volviendo a lo simple: “producir nuestros propios alimentos y disminuir nuestra dependencia de productos importados, y proteger al mismo tiempo nuestra salud”.

En verduras, El Salvador esta dependiendo de otros países en un 93 % y en frutas en un 60 %, cifras que para la FAO son bastante altas, y ahí es donde esta la posibilidad de ser competitivo.

Por su parte, Xenia Morán coordinadora del proyecto CDAIS (Innovación Agrícola) de la FAO dijo que el nuevo Gobierno tiene una Secretaría de Innovación, y sí se están haciendo algunas cosas como el reciente lanzamiento de una variedad de arroz en contenido de hierro muy alto. Además de que hay nuevas aplicaciones que cuentan con información para los cultivos.

Morán reconoció que hay dos fenómenos relacionados con la mala alimentación, que afectan a la población salvadoreña. Por una parte esta el problema de desnutrición y que requiere terminar con el hambre, pero por otro lado existe un alto índice de obesidad que afecta a 2.6 millones. Significa que también la población se esta alimentando mal, esta consumiendo mucho alimentos altos en sal, bebidas carbonatadas y hace poco ejercicio, lo que se esta viendo desde la primera infancia y esta generando enfermedades como la diabetes.

