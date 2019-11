ISDEM propone ampliar cobertura de créditos a municipalidades para consolidar deudas

Alma Vilches

Con el objetivo de ampliar la cobertura para el otorgamiento de créditos a las alcaldías y que estas consoliden sus deudas, las autoridades del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) presentaron a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia, a fin de reformar el artículo 4 de la Ley Orgánica de la institución.

El alcalde de San Salvador y presidente del ISDEM Ernesto Muyshondt explicó que la principal propuesta es que el Instituto otorgue préstamos a las municipalidades para que estas puedan consolidar deudas, que es el principal problema de las alcaldías, pues actualmente la Ley Orgánica faculta solo dar préstamos para inversión o compras.

“Sería mucho más beneficioso para generarle mucho más flujo de efectivo a los municipios, y mejorar sus condiciones de endeudamiento, con la reforma de la ley se pueden dar préstamos no solo para compra de equipos, bienes, inmuebles, realización de proyectos; sino para la consolidación de deudas, que es el principal problema de los municipios pequeños”, enfatizó Muyshondt.

Al ser limitado los préstamos y dejar fuera la posibilidad de compra de bienes muebles e inmuebles y la consolidación de deudas, un buen segmento de las municipalidades no podría verse beneficiadas con tasas de interés muy debajo del sistema financiero.

El alcalde capitalino aclaró que el propósito de la reforma a la concesión de préstamos para las municipalidades no persigue obtener lucro y repartir dividendos o utilidades, sino para el fortalecimiento del ISDEM, quien devolverá esos recursos con mejores servicios a las alcaldías.

Asimismo, solicitó a la Asamblea Legislativa una interpretación autentica del artículo 4 romano IV de dicha Ley Orgánica, donde se establece que el ISDEM podrá actuar cuando las municipalidades se lo soliciten, como agente de compras o suministros, sin embargo, existen diversas interpretaciones que limitan o inhabilitan este servicio, lo cual ha obstaculizado la ejecución de planes y programas de los gobiernos locales. Dentro de las reformas presentadas se contempla otorgar descuento a los municipios dentro del 25 % del gasto corriente del Fondo para Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES), para que un mayor número de servidores públicos puedan optar a las capacitaciones en las diferentes municipalidades, lo cual también incide en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM).

