Bukele amenaza con frenar programas de salud, si no bajan más los homicidios

Ante la reducción significativa que se ha logrado por el Plan Control Territorial, el presidente la República Nayib Bukele envió un nuevo mensaje a las pandillas en El Salvador, en el que les advierte con frenar los programas de salud para curar la tuberculosis y combatir la desnutrición en el interior de los centros penitenciarios, si los homicidios no bajan más de lo que se ha logrado hasta el momento.

Esta es la tercera vez que el presidente amenaza a las pandillas con tomar medidas extremas en el centros penales, lo que le estaría dando los resultados hasta hoy conocidos sobre la disminución de los homicidios.

“Vamos a iniciar un programa para curar la tuberculosis, y combatir la desnutrición en los centros penales. Eso va a beneficiar a sus amigos, a sus jefes, a la gente que ustedes respetan, si los homicidios no siguen a la baja y por el contrario se van al alza, vamos a detener estos programas que van a iniciar como una buena voluntad del gobierno esperando que las pandillas se continúen desarticulando”, dijo el mandatario.

Dicho anuncio fue hecho en conferencia de prensa, en el que ratificó que el mes de octubre se convirtió en el mes con menos violencia, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Y es que el mes terminó con 109 muertes violentas, un promedio diario de 3.6 homicidios. Este es el cuarto mes con tendencia a la baja de los homicidios desde que inició el Plan Control Territorial.

Actualmente, la Dirección de Centros Penales implementa brigadas de salud al interior de los penales, en temas como odontología, VIH, desparasitación, eliminación del zancudo, entre otros.

Reducción Homicidios

El mes de agosto pasado cerró con 130 muertes violentas, siendo el segundo mes con menos violencia. “Podemos confirmar que hemos cerrado con el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz, octubre del 2019 (…) nosotros trabajamos por mantener estos números sin tregua y sin negociaciones bajo la mesa”, sostuvo el presidente. No obstante, suele hacer amenazas a los pandilleros, lo que estaría dando los resultados difundidos.

“Nunca antes habíamos tenido un promedio de 3.6 homicidios diarios. Es un número alto, pero debemos trabajar para reducirlo (…) en apenas cuatro meses y once días del Plan Control Territorial los resultados han sido abrumadores e incluso ha superado las expectativas que tenemos”, enfatizó.

En relación a los desaparecidos, el presidente aseguró que no se puede empatar la cantidad de denuncias de estos casos. Ya que las denuncias de las personas desaparecidos “las cifras han ido a la baja, por lo tanto también nos da otro elemento que la reducción de homicidios nadie puede pensar que algún grupo criminal lo esté escondiendo”, afirmó.

En otros temas, el presidente descartó que existieran similitudes entre el Plan Control Territorial y otras políticas de seguridad implementadas con otros gobiernos, tras agregar que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN las pandillas en El Salvador se fortalecieron, y reiteró los señalamientos a políticos de financiar a los grupos criminales.

Por último, el presidente reiteró el llamado a la Asamblea Legislativa para aprobar el financiamiento para el Plan Control Territorial en sus fases dos y tres. Además reconoció la presidencia de Mario Ponce, al frente del Legislativo.

