La economía, principal preocupación de los salvadoreños: encuesta FUNDAUNGO

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Los datos de la encuesta “Evaluación ciudadana del proceso electoral 2024 y expectativas sobre la gestión gubernamental, legislativa y municipal”, presentados por la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), revelaron que para el 75.1% de las personas consultadas la economía es el problema más grave que actualmente enfrenta el país.

Carlos Argueta, investigador de FUNDAUNGO, manifestó que la principal preocupación de los salvadoreños es la economía,

ocho de cada 10 personas, es decir, el 79% dijo que los precios de los alimentos de la canasta básica, como frijoles, huevos, tortillas, arroz, verduras y frutas, han aumentado en los últimos tres meses, mientras que, el 18.3% mencionó que los precios se han mantenido igual, solamente 2.4% indicó una disminución.

“La economía se mantiene como la principal preocupación de los salvadoreños, esta problemática se ha mantenido a lo largo del tiempo, incluso, ha incrementado levemente del 69.9% que se percibió en noviembre y diciembre de 2023; los grandes retos para las próximas administraciones corresponden principalmente a la económica nacional, y mejora de servicios e infraestructura local para las instancias municipales”, expresó.

Entre otros de los problemas que la población señala está el 5.7% inseguridad y violencia, 1.6% políticos y de gobernanza, 1.4% el Régimen de Excepción, 5.1% otros problemas, 8.7% afirmó que no existía ningún problema.

Asimismo, dos de cada 10 encuestados aseguraron que el rumbo del país es muy bueno, el 58.8% lo calificó como bueno, 7.7% manifestó que es regular; el 8.4% de los respondientes sostiene que el rumbo es malo; y el 4% dijo que es muy malo.

Con respecto al problema más grave que enfrenta la población en su municipio, el 42.2% manifestó que es la calidad de servicios, seguido de la economía con el 24.7%, políticos y gobernanza el 5.3%, inseguridad y violencia con 2.6% y el 11.2% expresó que no existía ningún problema en su municipio de residencia.

Según la encuesta, cuatro de cada 10 personas indicaron que el gobierno central ha respondido mejor para ayudar a resolver los problemas de su colonia o comunidad, el 29.6% sostuvo que la municipalidad, 6.4% los diputados; 1.3% dijo que todos han respondido de igual forma y dos de cada 10 que ninguno.

Elecciones 2024

Posterior a los comicios de febrero y marzo de 2024, las personas expresan bajos niveles de interés en la política; el 14.8% indicó tener mucho interés, el 17% algo de interés; mientras que, el 39.8% poco y el 27.7% nada de interés.

A la vez, los datos de la encuesta de FUNDAUNGO revelan que la tasa de participación en las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero fue de 52.60 %, mientras que, en el caso del PARLACEN y concejos municipales, bajó a 30.10%.

Seis de cada 10 personas comentaron que la razón por la cual un buen número de salvadoreños no acudió a emitir el sufragio fue a motivaciones políticas, el 7.7% debido a razones relacionadas con barreras institucionales y el 5.3% destacó causas personales.

Al profundizar en las motivaciones políticas, el 16% consideró que las personas no asistieron a votar porque

no creen en los partidos o dirigentes políticos, el 15.5% porque no les interesa la política, 6.2% porque no creen en las elecciones o autoridades electorales, el 5.6 % porque no le gustaron o no conocía a los candidatos o su campaña, el 5.1% porque ya se sabía el resultado de las elecciones, el 4.3 % por confusión sobre el proceso de cómo votar.

También, el 20.7% manifestó que tuvo mucho interés en la campaña electoral, el 22.4% algo de interés, el 30.8% poco y 26.1% nada de interés. Para el 24.2% de los consultados influyó la campaña política en su decisión de por quién votar; el 16.9% sostuvo que algo, el 28.8% poco y 29.1% nada.

La encuesta, además, indagó el nivel de confianza de la población en cinco aspectos relacionados con las elecciones de febrero y marzo de 2024. El 19.4% mencionó que tiene mucha confianza en el registro electoral nacional, 18.7% en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), 17.3% en las misiones de observación electoral nacionales e internacionales,

A la vez, el 13.2% dijo tener mucha confianza en el control del TSE sobre las campañas electorales anticipadas y 12% en el desarrollo de la campaña electoral de los partidos políticos.