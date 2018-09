La desventaja ante China es el aparato productivo: Dada Hirezi

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El exministro de Economía Héctor Dada Hirezi manifestó que el problema de El Salvador ante la nueva relación diplomática con la República Popular China se remite a la falta de capacidad del aparato productivo salvadoreño de producir y venderle al gigante asiático los productos que ese gran mercado necesita.

“China importa sobre todo productos primarios que no produce suficiente para alimentar a sus 1,400 millones de habitantes. Nosotros no producimos soya, tenemos que pensar en una relación económica con la cooperación China, diferente a estar pensando que China va ser inmediatamente un gran comprador nuestro”, consideró.

Dada Hirezi recordó que ya El Salvador tiene con China Popular un fuerte intercambio comercial, pero que el producto predominante es el azúcar, lo cual es bueno para los azucareros, pero no incide de manera significativa en los niveles de desarrollo nacional.

Pero el fenómeno se repite en la relación con otros países como el mismo Taiwán y Corea del Sur. “Eso no es una respuesta porque es muy bueno para los azucareros, yo no estoy en contra de que vendan azúcar, pero no es lo que va a sacar al país de sus problemas, tenemos que tener una producción exportable adecuada”, expresó.

El economista consideró que el turismo chino podría ser una de las posibilidades para que El Salvador capte ingresos producto de las recién abiertas relaciones con la segunda potencia económica mundial, pero eso requerirá de asociaciones con otras naciones centroamericanas porque solo el país difícilmente se convertirá en atractivo turístico para los chinos.

Para el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes, el aspecto más importante de la relación El Salvador-República Popular China debe ser la inversión china en territorio nacional, que debería incluir la transferencia de tecnología para el país.

Dada Hirezi dijo que no hay que asustarse por los déficit comerciales con la República Popular China y que no se mantenga ese argumento como justificación para boicotear las relaciones con ese país, porque El Salvador es deficitario con la mayoría de naciones que tiene relaciones comerciales.

“Somos deficitarios con Taiwán, somos deficitarios con Estados Unidos, de lo que nos tenemos que preocupar es de producir para exportar y en ese sentido necesitamos a un estado orientador de la economía, y abandonar esa locura que impuso en 1989 ARENA, de que el mercado por sí mismo da señales; los países del sudeste asiático nos muestran que solo con gobiernos orientadores de la economía se puede pasar a ser potencias exportadoras como lo han sido ellos”, afirmó el también excanciller en entrevista con Canal 10.

Por otro lado, el Dada Hirezi se refirió a la competencia electoral por la presidencia. Al respecto dijo que en el caso de ARENA es impresionante que su candidato Carlos Calleja no muestre crecimiento de respaldo a pesar de tener 4 años en campaña, y respaldado por los grandes medios de comunicación.

Sobre el candidato del FMLN, Hugo Martínez, el economista dijo que es el mejor preparado pero que el partido no está haciendo lo suficiente para proyectar sus cualidades ante la población, igual fenómeno ocurre con el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén cuyos logros, mucho mejores que en otros gobiernos, no están siendo conocidos por la población, que se ha generado una mala percepción del gobernante y su administración.

En el caso de Nayib Bukele, Dada Hirezi dijo que esperaba que su asociación con un partido de derecha desprestigiado como GANA le generara un fuerte desgaste en su popularidad pero que hasta hoy eso no ha sucedido.