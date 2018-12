La coyuntura salvadoreña al cierre de 2018 (II)

Luis Armando González

V

Por último, el ruido en torno a un posible fraude que está contaminando el ambiente. Estos rumores son preocupantes pues, además de enturbiar el debate público, generan más desconfianza en las instituciones políticas, lo cual no hace ningún bien a la democracia. No puede evitarse la sospecha de que quienes se proclaman víctimas de ese (posible) fraude estén anticipándose a una posible derrota, que será leída como resultado de aquel. Es como si se quisiera convencer a la población de que el partido destinatario de ese presunto fraude solo perderá –si llega a perder— a causa del mismo, y no porque haya sido vencido legalmente por otro contendiente. O sea, su derrota será la confirmación de que hubo fraude.

Se trata de un planteamiento falaz, obviamente; y también peligroso, en tanto que puede enardecer a quienes se consideren agraviados por un presunto fraude electoral1. Este último debe ser probado, y no es prueba suficiente del mismo el que haya un partido o candidato perdedor, pues su derrota puede obedecer a otras razones. Es irresponsable generar rumores en ese sentido, y lo es mucho más asegurar que en las elecciones de 2019 se irrespetará la voluntad popular. Quienes insisten en este planteamiento deberían prestar atención a los datos del cuadro 1, pues el bloque de partidos liderados por ARENA tiene unos números que aunque no le den la victoria en primera vuelta en 2019, le pueden asegurar un lugar cómodo para buscar esa victoria en una segunda ronda2. ¿Quién puede asegurar que quienes votaron, en marzo pasado, por este partido y sus socios no lo harán un año después? ¿Quién puede asegurar que, en una segunda vuelta electoral, ARENA y la derecha no tienen la capacidad para acercarse a su cuota electoral de 2014? Creer que eso es imposible que suceda podría estar revelando un desconocimiento mayúsculo a cerca de las cartas que la derecha y ARENA suelen jugar en las coyunturas políticas decisivas.

VI

Además de la descripción anterior, no está fuera de lugar plantear algunas hipótesis sobre la dinámica política actual. Una primera hipótesis que se propone aquí es que la división en el voto de izquierda favorece a ARENA, pues este partido cuenta con un voto duro que seguramente se hará sentir en 2019. Por separado, si no se toma en cuenta ese aproximado 35 %-40 % que en las encuestas no revela por qué partido (o candidato) va a votar), ni la fórmula del FMLN ni la fórmula de GANA (cada una de ellas con un aproximado de 500 mil votos que se pueden dar por firmes) podrían superar a ARENA. Para ganar, el FMLN necesita, además de su caudal electoral (ahora erosionado) de 800 mil votos y un poco más; y lo mismo GANA y su fórmula, necesitan llegar a números equivalentes. En este último caso, no está claro de dónde saldrían esos votos. Esquilmar hasta el último voto del FMLN puede seguir siendo la meta y también apostarle a que los indecisos se vuelquen masivamente en favor de la fórmula de GANA. Ambas situaciones generan más dudas que certezas.

Al margen de quien haya sido el responsable de la división en el voto de izquierda (que debilita en primer lugar al FMLN y, en segundo lugar, no da la fuerza electoral suficiente a la fórmula de GANA), desde los intereses de la derecha arenera eso es de lo más conveniente, pues para estas elecciones ARENA no está en su mejor momento. En este marco, tiene explicación la insistencia de la campaña de la derecha en centrarse en Nayib Bukele como el principal contendiente, con lo cual se le ha dado una notoriedad extraordinaria.

Este último, en cada spot en su contra, ha recibido de parte de la derecha una publicidad que lo ha encumbrado cada vez más. Y la derecha no deja de encumbrarlo como su principal opositor, dejando de lado algo que aconsejaría el sentido común: dejar de hablar de él, invisibilizándolo. ARENA, por lo que se ve, sigue apostándole a la división del voto de izquierda, confiando que, además de anular al FMLN, Bukele no será capaz de sumar todos los votos requeridos para obtener la victoria. Ya se verá, en febrero, el resultado de este cálculo.

Otra hipótesis que se propone aquí es que para el FMLN una victoria de Bukele en primera vuelta –por los números y la calidad del voto que este sumaría para ganar— no sería lo más conveniente, por no decir que le plantearía un escenario poco favorable como partido con un peso decisivo en la realidad nacional. Si ARENA gana el proyecto de Bukele se desinfla, y el FMLN mantendría su lugar como el partido que sostiene un proyecto no solo opuesto al de la derecha, sino con capacidad de gestionar reformas que favorezcan a la sociedad.

Si la fórmula de GANA resulta vencedora, en primera vuelta, la derecha tendrá, en el Ejecutivo, en los siguientes cinco años, a un referente distinto del FMLN. En 2021, en las elecciones legislativas y municipales, el partido de izquierda tendría una importante oportunidad para recuperar su estatus histórico (en el sistema político), pero si eso no se logra el panorama que visualiza no es bonancible.

Una tercera y última hipótesis es que si el FMLN se alza con la victoria en 2019 la carrera política de Bukele solo podría continuar si este se mantiene vinculado a GANA, pues prácticamente nadie estaría dispuesto a apoyarlo en una nueva iniciativa y su radicalismo dejaría de ser creíble. Nuevas Ideas no prosperaría y sus adeptos más fanatizados –al ir madurando— se darían cuenta que la política real funciona con reglas inventadas hace mucho tiempo y que esas reglas no pueden ser tiradas al cesto de la basura por mera voluntad. En cuanto a ARENA, ante una victoria del FMLN, volvería a sus andanzas en contra del partido que siempre ha quitado el sueño a la derecha.

VII

En fin, la política tiene cosas que, cuando menos, resultan curiosas. El presidenciable de GANA afirma una y otra vez su radicalismo, que lo pone, por lo que él afirma, a la izquierda de la izquierda; y ARENA se hace cargo de ese radicalismo, convirtiéndolo en su principal contendiente político. Ambas posturas, hacen desaparecer de la escena mediática al FMLN, obviando su peso electoral que, aunque diezmado, no ha sido anulado totalmente. El radicalismo del presidenciable de GANA le ha permitido erosionar el voto del FMLN, y su apuesta es que quienes no votaron por el Frente en 2018 –unos 300 mil votantes— le den su apoyo en 20193. Si esto sucede, el caudal de votos de izquierda se estaría dividiendo, y eso es una buena noticia para la derecha y ARENA.

O sea que el presidenciable de GANA, quizás sin quererlo, se ha prestado a la estrategia de ARENA, y si este partido obtiene la victoria eso tendrá como un factor explicativo la división en el voto de izquierda en lo cual él habría tenido mucho que ver.

Aglutinar ese voto de izquierda para impedir esa eventualidad, en una coalición FMLN-GANA, es algo sumamente improbable dados los ánimos y las expectativas prevalecientes. Arriba se planteó que al FMLN no le conviene una victoria (en exclusiva) de la fórmula de GANA, porque eso supondría la posibilidad de terminar en los márgenes de la política. Tampoco a esta última le conviene una victoria (en exclusiva) de la fórmula del FMLN, porque esto supondría para su presidenciable el riesgo de abortar su carrera política y el fin de Nuevas Ideas. Estos desencuentros han dado esperanzas a la derecha de reconquistar el Ejecutivo, lo cual es poco conveniente para la sociedad salvadoreña.

1 Ya se dieron las primeras manifestaciones de fuerza por quienes creen que ese fraude es inminente.

2 Esta afirmación no tiene nada que ver con mis preferencias; tampoco creo que el decirlo influya en algo en el resultado electoral de 2019.

3 En realidad, parece que su apuesta es que la totalidad de votantes del FMLN le den su apoyo. También hay quienes tienen la sensación de que votantes históricos de ARENA podrían darle su voto a Bukele en la elección del otro año. Eso es difícil, pero no imposible. Y de ser cierto, la pregunta es cuántos lo harán. Ello añade más incertidumbre a las predicciones.