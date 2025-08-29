Joven muere al ser impactado por un rayo mientras jugaba fútbol

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un joven identificado como Javier Peña murió al ser alcanzado por un rayo, mientras jugaba fútbol en una cancha del cantón Las Anonas, en Tecoluca, San Vicente, además, dos personas más resultaron con heridas.

Vecinos y compañeros intentaron auxiliar al joven, por lo que fue trasladado en una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) al Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, departamento de La Paz, pero ya no presentaba signos vitales. Las autoridades reiteraron acerca del riesgo que conlleva exponerse a una tormenta eléctrica, lo mejor es buscar refugio en un lugar seguro y no resguardarse debajo de árboles.

Asimismo, los fuertes vientos que acompañaron las últimas lluvias provocaron la caída de un árbol de gran tamaño sobre dos vehículos en la avenida España, del centro de San Salvador, la circulación vehicular en la zona fue cerrada mientras se despejaba el lugar.

El icónico árbol de hule de la plazuela El Pilar en San Vicente, conocido por su gran antigüedad cedió debido a la intensa tormenta y fuertes vientos, únicamente se registraron daños materiales.

Protección Civil informó que el Equipo Táctico Operativo intervino en el barrio El Progreso, Soyapango, San Salvador, para remover un árbol caído que afectó directamente una vivienda.

También, se reportó la caída de un árbol de gran tamaño en Ciudad Arce, y otro árbol cayó sobre una vivienda en la colonia Buenos Aires, del barrio San Jacinto.

Además, los fuertes vientos registrados provocaron la caída de la imagen del patrono San Bartolomé Apóstol, San Bartolo, Ilopango.

El incidente ocurrió de manera repentina cuando las ráfagas azotaron la zona, desprendiendo la estructura que adornaba el espacio público, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños de la imagen religiosa.

Mientras tanto, a menos de 24 horas de haber sido inaugurado el Mercado San Miguelito, las láminas del techo sufrieron daños debido a las fuertes ráfagas de viento.

Continúa alerta verde

La Dirección General de Protección Civil reiteró que se mantiene la alerta verde debido a las lluvias. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé desde el mediodía y en la primera mitad de la tarde, chubascos y tormentas en la franja volcánica y en la cadena montañosa, esperando que, hacia el final de la tarde, se extiendan e intensifiquen en la zona oriental, sectores del centro y occidente.

Estas condiciones se deben a la influencia de una onda tropical, con apoyo de sistemas en capas altas, que organizarán la nubosidad para la formación de chubascos y tormentas fuertes y dispersas.

