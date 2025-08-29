Entre Charcos, calles intransitables y abandono viven Familias en Panchimalco

Compartir

El testimonio de Juana Santos, de 74 años, que vive en el cantón Azacualpa, Panchimalco, al sur de San Salvador, refleja lo que viven las familias de la zona.

Una humilde vivienda, en la que no recibe agua todos los días, no tiene teléfono y mucho menos acceso a internet y su sustento proviene de la venta de guineos frente al mercado central, es la realidad de septuagenaria.

En su narración cuenta como no logra cubrir todos los tiempos de comida y sumado a esto la calle principal que es de tierra y es en la que transita siempre está en mal estado y se inunda cada vez que cae una tormenta.

La casa de Juana está ubicada por debajo del nivel de la calle, por lo que cada vez que circulan vehículos, el agua sucia ingresa a su vivienda.

En una nota publicada en radio YSUCA, la humilde mujer recuerda como una vez el agua entró y alcanzó hasta el comal donde preparaban las tortillas. “Mi camita se mojó y tuve que botarla… era un olor insoportable. Yo lloraba, porque boté la cama, ropita, cobijas”.

Y agrega que en una ocasión el agua dañó el altar que tiene en su casa con la imagen de San José, el santo de quien es devota.

YSUCA constató el deterioro de las calles de Panchimalco y como sus pobladores caminan en medio de los charcos, mientras motociclistas y vehículos avanzaban lentamente para poder cruzar la zona.

Es de destacar que a pocos metros de la calle inundada se encuentra el Centro Escolar Cantón Azacualpa , que atiende desde primero hasta noveno grado.

Y donde los estudiantes relatan que cuando llueve, se ven obligados a atravesar las calles “encharcadas” y llegan empapados a sus clases.

Rubén García, habitante de este lugar dice que esta situación afecta a los niños que van a la escuela.

“A los más pequeños, los tienen que llevar cargados para poder pasar. Los profesores vienen con botas, porque no se puede caminar así”, expresó.

En la nota, la radio hizo un recorrido por la zona y constató que varios tramos de la calle son intransitables. El camino está lleno de piedras y en algunos sectores se han formado grandes hoyos que impiden el paso de vehículos de baja altura.

Ante esta situación, los habitantes se quejan de que las autoridades no atienden sus demandas y lamentan que únicamente lleguen a tomar fotografías sin dar soluciones.Mientras que la Alcaldía de San Salvador Sur, no responde a la situación que se atraviesa en el lugar.

