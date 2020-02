José Luis Perales y su gira de “Baladas para una despedida”

@SAmigosCoLatino

Two Shows Producciones tiene el agrado de informarles que podremos disfrutar a José Luis Perales en su gira de despedida, esto lo dio a conocer con la publicación de Mirándote a los ojos, un compendio de tres discos y 35 canciones regrabadas bajo la producción de Pablo Perales.

La gira se llama “Baladas para una despedida” y arrancará en América: Punta del Este, Uruguay (6 de febrero); Córdoba, Argentina, Festival de Villa María (8 de febrero); Santo Domingo, Teatro La Fiesta (14 de febrero); Puerto Rico, Bellas Artes de Puerto Rico (16 de febrero); Guatemala, Guatemala City, Teatro Nacional (18 de Febrero); El Salvador, San Salvador, Anfiteatro CIFCO (20 de febrero); Honduras, Tegucigalpa, Pabellón Unah (22 de febrero); Panamá, Panamá City, Teatro Anayansy (27 de febrero); Costa Rica, San José, Teatro Melico Salazar (29 de febrero y 1 de marzo).

También recorrerá toda la geografía española, El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) acogerá el primer recital de la gira el 2 de mayo. Después será turno de Barcelona (9 de mayo, Auditorio Fórum), Sevilla (16 de mayo, Cartuja Center), Bilbao (20 de mayo, Palacio Euskalduna), Zaragoza (22 de mayo, Auditorio Sala Mozart) y Gijón (29 de mayo, Teatro de la Laboral).

José Luis Perales un activista de corazón, la participación con Aldeas Infantiles SOS se originó cuando en Argentina, en una gira por América a principios de la década de 1980, conoció la historia de unos hogares tutelados por mujeres, que se hacían cargo de la atención y cuidados de niños procedentes de la marginación y el desamparo. De regreso a España entró en contacto con Juan Belda, presidente de la organización en España, quien le explicó la labor que desarrollan en todo el mundo en favor de la infancia marginada.

Al preguntarle cómo podía colaborar con la organización, Belda le pidió que compusiera una canción promoviendo la idea de Aldeas Infantiles y la incluyera en un disco. Y así nació «Que canten los niños», que se incluyó por primera vez en el álbum «Con el paso del tiempo» y en el doble sencillo «Que canten los niños/Yo también tuve quince años», cuyos derechos el autor ha cedido a la organización.

También cedió los derechos de «Canción para Manuela», dedicado a su nieta que incluyó en su disco Calle soledad.

No contento con ser el cantautor y compositor en lengua hispana más versionado del mundo, José Luis Perales se ha pasado a la novela con «La melodía del tiempo», publicado por Plaza & Janes (Penguin Random House). La obra fue lanzada el 26 de noviembre de 2015 en España, Argentina y Colombia, para después llegar al resto de países iberoamericanos.

¿Y cómo es este debut? Según se explica en la nota de prensa distribuida por la editorial, el músico conquense narra «la conmovedora historia de un pueblo castellano a lo largo de tres generaciones. Un homenaje a la vida del campo a través de una novela coral sobre el amor, las raíces y las relaciones entre padres e hijos». Por lo visto, la obra hace gala del romanticismo del que el autor de «Un velero llamado libertad» suele derrochar en sus composiciones.

«He dedicado mi vida a poner música a las historias cotidianas de la gente -ha declarado el autor-. Por primera vez, después de tantos años, las letras no tienen música, solo el relato de la vida en un lugar en el que las vivencias de sus personajes no tienen más música que la melodía del tiempo. He escrito mi canción más larga».

Ya es abuelo gracias a su hija María Perales Carrasco. Su nieta Rueichel Nava de 15 años de edad es cuidada por sus familiares lejanos, en México. También él en una rueda de prensa del 2016 confesó que el nombre original de ella es Raquel Nava Pérez.

El 23 de noviembre de 2017 se hace pública su segunda novela, “La hija del alfarero”, la conmovedora saga de una familia dividida por la lealtad al pasado y la esperanza en el futuro.