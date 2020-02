Edwin Luna y La Trakalosa De Monterrey vienen a El Salvador nuevamente

@caricheop

Este jueves 20 de febrero regresan a un gran concierto en San Luis La Herradura, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey en el que interpretarán los éxitos que han cautivado a los salvadoreños.

La cita es jueves 20 de febrero 7 de la noche. Entrada general: 20 dólares.

Además estarán Julissa Ventura y la Sonora Dinamita.

Todo esto en el estadio HERNÁN QUINTANILLA CAMPOS, SAN LUIS LA HERRADURA Y PRODUCE EVENTOS PREMIER.

La Trakalosa de Edwin Luna cuenta con grandes éxitos: “Después de ti no hay nada”, “San Lunes”, “Concha del alma”, “Mi padrino el Diablo”, “Tres disparos”, “Tatuado hasta los huesos”, “Un par de cerdos”, “Borracho de amor”, “¿Cómo te llamas?”, “Ser un niño está genial”, “Como los gatos”, “La revancha”, “Broche de oro”, “Doble vida”, Pregúntale”, “Díselo Tu”, “Supiste

Hacerme Mal”, “Ya veras”, “Me falta un corazón” y muchos éxitos más.

Una trayectoria llena de éxitos y pruebas

Mucho ha trabajado para alcanzar el éxito que ahora disfruta Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, el 2017 vino con muchas más sorpresas cuando pudieron presentarse en varias zonas de Centroamérica, que los llevó incluso a visitar Colombia, Guatemala y El Salvador; a mediados de año esta agrupación sacó su nueva producción “Mi otro yo”, cuyos temas con más exitosos fueron “Un aplauso”, “Pude haber sido yo” y “Experto mentiroso”.

A pesar de que Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey tenían una gran trayectoria musical, este mexicano junto a Remex Music, habían decidido que empezará su carrera como solista, pero esto no significaba ninguna ruptura con su banda, al contrario la Trakalosa de Monterrey le mostró su total respaldo para que desarrollara esa nueva etapa.

Ahora como solista, Edwin Luna se preparó para su nuevo álbum del cual ya tenía cuatro temas musicales listos, al respecto señaló que: “Estoy muy emocionado de trabajar con gente como Fato, Fernando de Santiago y Manuel Cázarez, pues es gente muy reconocida en el medio musical, y para mi es una gran responsabilidad. Respecto a la música de mariachi, siempre me ha gustado, pero todo nació luego de haber llevado serenata a mi novia e interpretar algunos temas con mariachi. Me siento muy contento de cómo está quedando este material, pues el mariachi siempre me ha gustado y definitivamente es un género que no le viene a cualquiera, y de ahí el reto; espero que la gente lo acepte y que entienda la variación de géneros, que no me tomen como uno del montón”.

De este nuevo paso dentro de la escena musical, Edwin Luna trabajó junto al productor Manuel Cázares, quien lo ayudó con sus dos primeros temas musicales “Como yo te amo” escrita por Manuel Adán Contero y “El mayor de mis antojos” del compositor Miguel Luna, después fueron sumándose más canciones como “Vivir me cuesta morir” y “Amigo mío” que contó con la colaboración de Fato.

Fato se mostró entusiasmado en trabajar con Edwin Luna, así lo señaló: “Desde que escuché cantar a Edwin Luna con La Trakalosa, me di cuenta del potencial que tiene como cantante, no es uno más, es una voz distinta, un hombre que puede atreverse a grabar cualquier cosa y lo hace muy bien. Es una de las mejores voces que he escuchado, con un estilo auténtico, que lo hace diferente a los demás, tiene un sello muy particular, con una voz fresca, es un talento contemporáneo. Es un honor y un placer trabajar con Edwin Luna”.

Prosiguiendo con su carrera como solista, Edwin Luna cautivó en las redes sociales tras lanzar su sencillo como solista “Mi otro yo”, como forma de celebrar el haber alcanzado las 100,000 personas suscritas en la plataforma YouTube, que fue seguida por “Como la luna y el sol” junto a Alma Cero.

Luego en mayo de 2017, Edwin Luna estrenó una versión pop de la canción “Borracho de amor” que alcanzó un total de cuatro millones de reproducciones. Después sacó al mercado el tema “Mis ojos lloran por ti” grabado junto a Pedro Cueva. Más tarde en junio de ese mismo año, fue lanzada la canción “Hasta volverme loco” en el que nuevamente contó con la compañía de Pedro Cuevas, este material en YouTube alcanzó los cinco millones de visualizaciones.

A la par que Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey -en 2018- trabajaron en su sencillo titulado “Fíjate que si”, que logró posicionarse en los primeros puestos de las listas musicales de México, convirtiéndose en una de las preferidas por su fanaticada, que los llevó a ser nominados como Mejor Artista Regional Mexicano en los Premios Heart Radio Music Award 2018.

Además, como regalo hacia su público, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey lanzaron el sencillo “Me falta un corazón” que forma parte del álbum “Machaca, cabrito y banda”, que cuenta con la colaboración de La Atraktiva de Monterrey y de La Reyna de Monterrey.