Jorge Merino: perder en unas competencias no significa que uno ya se quedó en el camino

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Tras permanecer varias semanas en Chile, Jorge Merino, máximo referente del karate do salvadoreño, ha recargado pilas y se prepara al máximo para su participación en el Campeonato Mundial de Karate Do a realizarse el próximo mes en Madrid, España.

Merino, fiel a su estilo, admite que ha cometido errores técnicos en sus últimas competencias, pero por eso ha enfocado su preparación en corregir su técnica y así conseguir el boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿Cuáles han sido sus últimos resultados internacionales?

– Obtuve el primer lugar en el Torneo Fiesta de Artes Marciales en Los Angeles, superando a dos rivales de los Estados Unidos, y en la final vencí al representante de Nicaragua. En Santiago de Chile, en el Torneo Series A de nivel mundialista, perdí por banderas ante un francés con quien había empatado cero a cero. En el Iberoamericano, también realizado en Santiago de Chile, caí por error técnico ante un uruguayo. Empecé ganando 3-0, me empató 3-3, tomé ventaja 4-3, pero recibí una cuarta amonestación y me expulsaron. Durante nuestra permanencia en Santiago participamos en una Base de Preparación con campeones mundiales y gente de altísimo nivel.

¿Qué lectura hace de su actuación en los torneos antes mencionados?

– La verdad que esto así es. Yo pienso que lo importante es que de las derrotas se aprende más. Hay que trabajar en la corrección de los errores para no volver a cometerlos, porque el objetivo principal de nosotros es la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

¿Falta algún torneo eliminatorio para los Juegos de Lima?

– Sí, falta uno y se realizará el próximo año, en marzo, en Panamá. En ese torneo, los ganadores de plata y oro en cada categoría obtendrán su boleto para los citados juegos. Aquí participaremos los peleadores de los -84 kilos que casi siempre nos encontramos en estos torneos.

¿Es posible ganar una de las plazas panamericanas?

– Ese es el objetivo principal. Porque agarrando oro panamericano no solo se clasifica a Lima 2019, sino que también para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En mi caso, tengo la opción y el nivel para dar la pelea. A los aspirantes al boleto panamericano ya les he ganado y me tienen respeto, como yo a ellos. El perder en un par de competencias no significa que uno ya se quedó en el camino. Hay que corregir errores y seguir adelante.

Estos resultados en Santiago, ¿tienen que ver con que venía trabajando con Emilio Barillas y después pasó a trabajar con William Serrano?

– Obviamente se siente el cambio, porque uno viene acostumbrado a una forma de trabajo y una amistad de varios años con ambos entrenadores. Tienen métodos diferentes, pero la verdad que uno no puede salir con justificaciones. Debo reconocer los errores técnicos propios y no puedo culpar a William, con quien me siento muy cómodo.

En ruta al Mundial de Madrid, ¿hay alguna base en el extranjero?

– Por de pronto solo trabajo intenso y topes nacionales. Lo de Chile fue como parte de esta preparación y creo que podemos hacer un buen papel en el Mundial de Madrid. Un campeonato que será muy fuerte, pero vamos a entrar positivos y lo mejor que se pueda, en busca de un buen resultado.

Finalmente, ¿con cuántos atletas El Salvador se hará presente en el Mundial de Madrid?

– Tengo entendido que vamos cuatro: Gabrielle Izaguirre, Joyci Mancía, Mario Edgardo López.

Además, el entrenador William Serrano y el presidente de la Federación Oswald Mata. Nos vamos el 4 de noviembre y retornamos entre el 9 y el 10. Es posible que allá se nos una el exsubcampeón mundial Diego Vandeschrick, de Bélgica, quien nos ha venido ayudando durante los últimos meses.