Joaquín Sabina viene a El Salvador a negarlo todo

Joaquín Sabina. Escuchar este nombre para muchos es como un referente. De cómo ver la vida, el amor, el desamor. Su música, una influencia de varios ritmos: rock, folklore latinoamericano, entre otras. Ese cantautor “cínico” es quien se presenta en El Salvador el próximo 10 de marzo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

El cantautor, poeta, pintor y renegado con su clásico cigarrillo en mano, regresa al país promocionando su álbum “Lo niego todo”, donde plasma, además de amor, desamor; vejez y juventud.

Este disco cuenta con la colaboración de artistas como el ex integrante de Pereza, Leiva, en la producción y la sabiduría del novelista Benjamín Prado.

El cantautor ha sido reconocido por sus canciones donde muestra sonetos románticos, llevándolo a ser uno de los cantantes más destacados de la música contemporánea.

Pero también ha sido reconocido por plasmar, implícitamente su pensamiento político. Un hombre de izquierdas, por ello fue exiliado de su país, España. Para pocos también es extraño es loco fútbol, pues demuestra su amor por su equipo, el Atlético de Madrid.

El éxito que ha obtenido es gracias a su forma de ver la vida que plasma en sus letras, pero también a la melodía que le pone a cada uno de esos versos que lo hacen sonar de una forma cínicamente romántico.

Andrés Calamaro, Chavela Vargas, Fito Páez, Pablo Milanés, Ana Belén, Miguel Ríos son con algunos de los artistas que ha trabajado, escribe sus propias canciones, crea su propia música, eso lo ha llevado a escribir para otros artistas.

Su otra faceta, la literatura. Ha publicado nueve libros con recopilaciones de letras de canciones o poemas publicados en el semanario Interviú.

Últimamente ha pasado por duras batallas en su salud, ahora regresa con este nuevo proyecto discográfico que cuenta con 12 sencillos, y que luego de su último álbum “500 noches para una crisis”, un disco en directo, retoma la música inédita y señala que gracias a cómo lo califican los medios y sus seguidores lo llevaron a crear el álbum.

“Es un cabreo, más bien. Quise coger ese tipo de tópicos repugnantes que te persiguen, hagas lo que hagas. Esas cursiladas… Mira, yo llego un día a Chile, abro un periódico y leo: ‘Ha llegado el profeta del vicio’. Yo pensé: esta gente me sobrevalora muchísimo. El juglar del asfalto… A mí me da mucha vergüenza leer esas cosas. Y las he usado para autoparodiarme, para decir… Pues eso, que lo niego todo. Incluso la verdad”, señaló el español, quien recientemente se sometió a una cirugía por una hernia ventral.

Este disco muestra un poco más real lo qué es y lo que no le gusta ser, en el sencillo principal que lleva el mismo nombre que él álbum “Lo niego todo”, se burla de si mismo, y se ha reencontrado con sentimientos y creatividad que lo llevaron a negar todo en 12 canciones.

Sabina Ha publicado diecisiete discos de estudio, cinco en directo y tres recopilatorios y colaborado con distintos artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones.

Todo esto promete presentar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) el próximo diez de marzo, donde el desamor, amor todo lo que representa Sabina será disfrutado por los salvadoreños, quienes también lo niegan todo.