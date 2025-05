Jasyk estrena su nueva canción llamada “Contrarreloj”

Jasyk inicia una nueva etapa con “Contrarreloj”, además demuestra que en El Salvador hay jóvenes talentos musicales

El artista salvadoreño Jasyk ha lanzado su nuevo sencillo titulado «Contrarreloj», una pieza que profundiza en las emociones del amor y la incertidumbre. A través de sus redes sociales, compartió fragmentos del tema. Con una mezcla de sonidos urbanos y letras sinceras, «Contrarreloj» se presenta como una propuesta fresca dentro de la escena musical salvadoreña.

«Contrarreloj nació en un momento donde yo me sentía demasiado conectado con el género R&B era lo único que escuchaba todo el día, mezclado con el pop. Me inspiró mucho esa vibra para componer», indicó Jasyk. El artista también habla que estaba pasando por una etapa donde sentía que todo iba muy rápido, como si estuviera corriendo sin poder frenar.

De igual forma al poner su toque personal, el tema profundiza en esa sensación de un momento en el que uno no sabe cómo trabajar lo que siente, ese jugueteo con alguien que te gusta, y no saber si es real o solo está adivinando todo el tiempo.

La canción se caracteriza por su ritmo envolvente y una producción que combina elementos del género urbano con matices melódicos, creando una atmósfera que acompaña la narrativa de un amor, «Hoy representa esa constante tensión entre el deseo de avanzar y la necesidad de detenerse a sentir. Vivimos en una sociedad donde todo urge, y a veces se nos olvida que también tenemos derecho a ir a nuestro propio ritmo. Contrarreloj es como una pausa dentro del caos, pero llevándolo de una forma pegajosa en la cabeza, como un bucle… esa fue la intención desde el inicio», expresó el cantante.

Al explorar musicalmente hablando Jasyk quiere jugar más con el R&B y el pop moderno, mezclando sonidos atmosféricos con una base rítmica más marcada. También probar con texturas vocales, más íntimas, para transmitir mejor la emoción. Al trabajar en conjunto con Lyan Xander, que supo captar desde el inicio lo que el joven cantante quería con este nuevo tema, el proceso fluyo y cada idea fue sumando hasta que encontraron el punto exacto.

‘Contrarreloj’ marca una nueva etapa artística, «definitivamente sí. Es el inicio de una etapa más honesta en mi música, donde no tengo miedo de mostrar lo que siento ni de experimentar con sonidos nuevos. Se vienen más canciones en esta línea, con historias reales y una identidad más clara» nos comenta. Nos narra que por el momento la canción presenta un visualizer en YouTube y que está trabajando en el video, «no quiero adelantar mucho, pero va a reflejar justo esa sensación de correr contra el tiempo. Quiero que la gente lo sienta, no solo lo escuche», enfatizó Jasyk.

El artista salvadoreño confiesa que la respuesta de sus seguidores no era lo que se esperaba ya que la canción a llegado a lugares que no pensaba países como: España, República Dominicana, Tailandia, Estados Unidos entre muchos otros, Además, el recibir mensajes de personas que se han identificado con su creación agradeciendo cada comentario y like.

Al definir ‘Contrarreloj’ en una sola frase nos dice que es ‘una carrera personal contra lo inevitable’, «Quiero que se queden con la idea de que todos pasamos por momentos donde no sabemos si seguir, frenar, volver o escapar. Y recuerden: por más que corramos o intentemos huir, siempre hay cosas que nos alcanzan… y no se puede escapar. A veces solo hay que dejarse alcanzar y enfrentarlo», finalizó Jasyk.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...