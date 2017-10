Izquierda española cuestiona función de rey Felipe VI

Madrid/PL

El secretario general del partido español Podemos, Pablo Iglesias, criticó hoy la incapacidad del rey Felipe VI para afrontar los principales desafíos de este país europeo.

Iglesias se refirió a las omisiones del monarca en su discurso del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, con motivo del 40 aniversario de las elecciones de 1977, primeras celebradas en España, tras la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

Según el líder de Podemos, con su intervención ‘conservadora’, Felipe VI no mostró ninguna intención de abordar la corrupción, la crisis del modelo social y la plurinacionalidad, que definió como los tres grandes retos de la actualidad en esta nación ibérica.

¿Cuál es la función histórica que cumple el jefe del Estado si es incapaz de decir nada sobre los graves desafíos que hay en nuestro país?, se preguntó el joven dirigente al intervenir en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

En su opinión, el error del rey fue identificarse, con un relato historiográficamente falso, con los planteamientos de la derecha española.

Fracasó a la hora de asumir una realidad histórica de transformación, remarcó.

‘Todo esto pone encima de la mesa la pregunta de: ¿Y el Rey, para qué?’, insistió el político, antes de defender que, para hacerles frente (a esos desafíos), es imprescindible tener en cuenta el espíritu republicano y sus valores.

Esas soluciones pasan, detalló, por cumplir con el derecho a la legalidad para acabar con la corrupción y limpiar las instituciones y defender la fraternidad para garantizar la plurinacionalidad.

Además se pronunció por aplicar los valores sociales republicanos de la igualdad para que las instituciones protejan a la gente.

Aunque defendió la necesidad de desvincular los valores republicanos de la izquierda como ideología, el líder de la agrupación antiausteridad cargó contra la derecha y su incapacidad para entender España.

‘La derecha no entiende España. Han identificado España con un Estado que se identifica bien con un dictador o bien con un Rey’, concluyó.

En declaraciones a periodistas, Iglesias consideró el miércoles que Felipe VI en su discurso de ese día no estuvo a la altura del momento histórico de 2017, al mantener equidistancia entre quienes lucharon por la democracia y quienes defendieron la dictadura.

‘España no es solamente el Estado español, no es la Monarquía’, advirtió entonces Iglesias, tras remarcar que quien no entiende eso, no puede ser capaz de comprender su país.