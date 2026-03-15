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Irán denuncia muerte de mujeres y niños en ataques de EEUU e Israel

Redacción Nacionales 15 marzo, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Irán denuncia muerte de mujeres y niños en ataques de EEUU e Israel 188 Vistas

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Teherán/Prensa Latina

El Ministerio de Salud de Irán informó hoy que desde el 28 de febrero pasado, los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país provocaron la muerte de 223 mujeres y 202 niños.

En su comunicado difundido por la prensa iraní, el Ministerio precisó que tres de las mujeres fallecidas estaban embarazadas y que 12 de los niños tenían menos de cinco años.

Asimismo, se reportó que 153 centros de salud en todo el país resultaron dañados durante las agresiones.

Desde finales de febrero, Israel y Estados Unidos mantienen operaciones militares contra Irán, que dejaron miles de víctimas, entre muertos y heridos, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei y funcionarios de seguridad.

En acciones de respuesta a la agresión, Teherán lanzó misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses en países árabes, acciones que provocaron muertos, heridos y daños en infraestructuras militares y civiles, incluidos aeropuertos, puertos y y otras instalaciones.

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