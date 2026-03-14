Comunidades se movilizan en defensa del río Lempa y advierten riesgos por minería

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Redacción Nacionales

@DirioCoLatino

Diversas comunidades organizadas realizaron actos públicos en varios puntos del país para exigir medidas urgentes que frenen el deterioro del río Lempa, una de las principales fuentes de agua y energía de El Salvador. Las actividades se desarrollaron en localidades como El Paisnal, Sito Cenicero y Copapayo, en Suchitoto;comunidades de Cabañas, el puente de la Carretera Panamericana y San Nicolás Lempa, en San Vicente, entre otros. A estas acciones se sumó el Club de los Sin Cuenta, del programa Encuentro con Julio Villagrán.

Durante las concentraciones, líderes comunitarios, organizaciones ambientales y habitantes de zonas cercanas al río expresaron su preocupación por el acelerado proceso de degradación que enfrenta este importante afluente, considerado el más importante del país por su impacto en la vida económica, social y ambiental de millones de salvadoreños.

El río Lempa abastece aproximadamente el 70 % del agua potable que consume el Área Metropolitana de San Salvador. Además, sus centrales hidroeléctricas generan cerca de una tercera parte de la energía eléctrica que utiliza el país. A lo largo de su recorrido, también sustenta actividades económicas fundamentales como la agricultura, la pesca artesanal y el turismo comunitario en numerosos territorios.

Según las comunidades, el Lempa influye directamente en la vida de miles de familias distribuidas en alrededor de 200 distritos de los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, San Vicente y Usulután.

Durante las intervenciones realizadas en las distintas actividades, representantes comunitarios señalaron que el río enfrenta una combinación de amenazas que han acelerado su deterioro en los últimos años. Entre ellas mencionaron la sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación de los ríos tributarios, la pérdida de bosques y humedales, así como el manejo inadecuado de los desechos sólidos en diferentes zonas de su cuenca.

También denunciaron la descarga de aguas residuales provenientes de centros urbanos, la contaminación generada por actividades industriales y agroindustriales y el uso intensivo de agroquímicos en áreas cercanas al río y sus afluentes. A estos factores se suman los impactos del cambio climático, que han alterado los ciclos de lluvia y aumentado los períodos de sequía.

Otro de los puntos que generó mayor preocupación durante las manifestaciones fue la posibilidad de que se reactiven proyectos de minería metálica en la región norte del país. Las comunidades advirtieron que estas iniciativas podrían incrementar los niveles de contaminación en el río Lempa y afectar de manera directa las fuentes de agua que abastecen a poblaciones enteras.

Según los participantes en las actividades, la minería metálica implicaría la tala de bosques, la remoción de grandes cantidades de suelo en zonas de recarga hídrica y el uso intensivo de agua en los procesos de extracción de minerales. Además, alertaron sobre el riesgo de que sustancias químicas utilizadas en la minería, como el cianuro y otros metales pesados, terminen contaminando las aguas del río.

Las comunidades también manifestaron su preocupación por acuerdos comerciales internacionales relacionados con la explotación de minerales y energía, los cuales, según señalaron, podrían abrir la puerta a nuevas actividades extractivas con impactos ambientales significativos.

Ante este panorama, las organizaciones participantes exigieron a las autoridades la implementación de medidas urgentes para detener el deterioro del río Lempa y proteger las fuentes de agua del país. Entre las principales demandas planteadas se encuentra el control de las descargas de aguas residuales, el manejo adecuado de desechos industriales y agroquímicos, así como acciones más estrictas para evitar que basura y otros contaminantes continúen llegando al río.

Asimismo, pidieron revisar la legislación vigente relacionada con la minería metálica y garantizar políticas públicas orientadas a la protección de los ecosistemas y las fuentes hídricas.

Durante las actividades, los organizadores hicieron un llamado a la población salvadoreña para involucrarse en la defensa del río Lempa y promover acciones que permitan recuperar las fuentes de agua afectadas por la contaminación y el deterioro ambiental.

“Defender el río Lempa es defender la vida”, expresaron algunos de los participantes, quienes insistieron en que la protección de los recursos hídricos debe convertirse en una prioridad nacional.

Las comunidades reiteraron que el futuro del río Lempa es clave para garantizar el acceso al agua potable, la producción de alimentos y la generación de energía para el país, por lo que consideraron urgente adoptar medidas que aseguren su conservación para las próximas generaciones.

Al finalizar las actividades, los participantes reiteraron su consigna principal: “Sí al agua, sí al río Lempa, sí a la vida; no a la minería”.

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