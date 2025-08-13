Inversión en reconstrucción de parvularia y bachillerato en “Colonia 22 de abril” ronda $1.5 millones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En redes sociales circulan videos de los trabajos ejecutados por los reos en fase de confianza en el programa «Dos escuelas por día», iniciativa del gobierno para renovar o construir dos centros escolares cada día.

Sin embargo, algunas personas consideran que los montos de las reconstrucciones son muy elevados y exagerados, ya que por estos trabajos el gobierno no paga mano de obra, pues son los reos quienes hacen toda la obra.

Ejemplo de ello es el centro escolar Colonia 22 de abril, en Soyapango, donde el monto de inversión para el bachillerato es de $890 mil y la parvularia de $658 mil, haciendo un total de $1,548,000.

En este lugar 476 estudiantes de bachillerato serán beneficiados, el área de construcción es de 1,825.9 m², según el sitio web https://dosescuelasxdia.com, la remodelación del centro escolar contempla la intervención de la fachada, lo cual incluyó el escarificado, repello, afinado y aplicación de pintura exterior, mejorando así la imagen y protección de la estructura.

“De forma complementaria, se llevan a cabo labores de preparación, repello y afinado de las paredes tanto interiores como exteriores, abarcando muros traseros, laterales y espacios específicos como el área de cocina, con el fin de garantizar acabados uniformes y duraderos”, indica el sitio web.

Asimismo, la aplicación de pintura también se extendió a los espacios interiores, aportando mayor luminosidad y condiciones estéticas favorables dentro del ambiente escolar; en las áreas exteriores se pavimentó zonas claves, facilitando el tránsito peatonal seguro y mejorando la accesibilidad en el entorno.

Además, se instaló el nuevo sistema eléctrico, acompañado de ventiladores en las aulas. Como parte del equipamiento, se incorporaron luminarias que optimizan la iluminación en los espacios intervenidos.

Se instalará piso de porcelanato, un material resistente y antideslizante que brindará mejores condiciones de higiene y durabilidad en las áreas comunes.

Mientras tanto, en el área de parvularia las mejoras beneficiarán a 202 estudiantes, en la zona se ha instalado un canal recubierto con lámina galvanizada, junto con la aplicación de densglass como revestimiento para proteger dicha estructura, asegurando así el manejo de aguas pluviales.

De forma paralela, se desarrollan obras de restauración en los salones de clase, que incluyen la aplicación de pintura tanto en el interior como en el exterior, que mejorará el entorno educativo y la imagen general.

Las labores también comprenden la renovación integral de los servicios sanitarios, la infraestructura ha sido equipada con un nuevo sistema eléctrico, y han colocado plantas en las áreas ajardinadas. En ambos trabajos la institución ejecutora es la Dirección General de Centros Penales, lo cual para la población significa que la mano de obra es gratis.

“Con $200,000 se hace esa remodelación, menos si no se paga mano de obra, no hay que dar chance ni un milímetro a la corrupción, son iguales a los de antes. Esos precios son exageradísimos”, es uno de los muchos comentarios en redes sociales y es considerado “el robo del siglo”.

Desde que el gobierno anunció la construcción de dos escuelas por día, en mayo 2025, hasta hoy ninguna ha sido construida o inaugurada.

