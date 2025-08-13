Fuego consume dos vehículos en el occidente del país

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En diferentes hechos, dos vehículos resultaron incendiados y consumidos en su totalidad, uno de ellos fue reportado por la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el kilómetro 50½ de la carretera Panamericana, El Congo, Santa Ana, el paso fue cerrado en la zona, en este hecho solo se reportaron daños materiales.

“Emergencia controlada, atendimos incendio en un vehículo en la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, en El Congo, Santa Ana; realizamos maniobras de liquidación y enfriamiento para evitar reignición”, informó a través de redes el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, Bomberos reportó otro incendio en un vehículo en la carretera al Puerto de La Libertad, Zaragoza, La Libertad, en este percance tampoco se registró víctimas que lamentar, solo daños materiales, ya que el fuego consumió el automóvil.

Estos dos vehículos incendiados se suman al registrado el pasado 11 de agosto, cuando una rastra se accidentó e incendió en el kilómetro 40 de la Panamericana, en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, en este percance el motorista perdió la vida a causa de quemaduras en su cuerpo, otra persona resultó lesionada y fue trasladada en estado crítico al Hospital de Cojutepeque.

Asimismo, una racha de accidentes fue reportada este martes, un motociclista de 29 años de edad, falleció al perder el control y salirse de la carretera, en la calle al cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.

Además, en otro hecho, dos camiones colisionaron y salieron de la vía sobre el kilómetro 10½ de la autopista que de San Salvador conduce hacia Comalapa, en San Marcos, San Salvador, tres personas resultaron con lesiones leves y fueron atendidas en el lugar por cuerpos de socorro.

Un motociclista resultó lesionado al chocar contra la parte trasera de un camión en el bulevar Venezuela, Cruz Verde atendió a la víctima y fue trasladada a un centro asistencial.

Una camioneta y un pick up chocaron en la carretera del Litoral, en el desvío de El Obrajuelo, en Ereguayquín, Usulután, solo se reportaron daños materiales.

El Observatorio de Seguridad Vial (ONASEVI) reportó desde el 1 de enero hasta la fecha 12,894 accidentes de tránsito, que han dejado 7,837 lesionados y 728 fallecidos.

Según las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), la mayoría de los percances viales están relacionados con la distracción del conductor, seguido de invadir el carril contrario, no guardar la distancia, no respetar las señales de tránsito, conducir en estado de ebriedad, velocidad excesiva y circular en reversa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...