Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, adquirió seis propiedades en menos de un año: Revista Factum

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En menos de un año, el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, adquirió seis propiedades por casi medio millón de dólares, sin conocerse públicamente el origen de esos fondos, solamente uno de ellos se conoce que fue con un crédito del Banco Hipotecario, según lo informó Revista Factum, con documentos del CNR y del banco estatal.

La revista señaló que Navarro, diputado de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, adquirió al menos 6 propiedades ubicadas en la colonia Escalón, San Salvador, San Miguel y playas de La Unión.

Navarro, quien era dueño de una vivienda en la Urbanización Nuevos Horizontes en San Martín, pasó a tener seis inmuebles valorados en $447,000. Todos fueron adquiridos entre abril de 2024 y enero de 2025, según las escrituras de las propiedades que Factum revisó en el Centro Nacional de Registros (CNR). En abril de 2024, Navarro cerró su primer periodo como legislador, fue reelecto para la legislatura 2024-2027.

Cuando Navarro inició en su cargo en 2021, no reportó que fuera dueño de alguna propiedad, según la Declaración Jurada de Patrimonio que presentó para su toma de posesión el 1 de mayo de 2021 a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El legislador pasó de ser financiado por el Fondo Social para la Vivienda a ser cliente del Banco Hipotecario, entidad bancaria estatal que ha otorgado créditos a varios funcionarios de Nuevas Ideas y al círculo del presidente Nayib Bukele.

En 2022, Gato Encerrado publicó que cuando Navarro comenzó con su cargo en 2021 reportó un patrimonio de $128,100 y en ese momento no declaró ningún inmueble pues esa partida fue completada con un $0.00 en la declaración jurada de patrimonio que presentó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

En esa declaración, Navarro reportó únicamente su salario mensual, $2,311.43. A pesar de que el salario es alto, en comparación con los $408 (salario mínimo) que gana la mayoría de los salvadoreños, este no alcanza ni ahorrando la totalidad desde mayo de 2021 para comprar las propiedades.

Revista Factum informó que revisó 1,192 ediciones del Diario Oficial, del período de entre mayo de 2021 y abril de 2024, cuando Navarro fungía como diputado (primer periodo), y comprobó que tampoco recibió una herencia que justifique el dinero con el que compró las propiedades.

“En su declaración patrimonial de 2021, el diputado reportó que tenía $68,000 en cuentas por cobrar, una cantidad que no cubre lo gastado en las seis propiedades. No se pudo comprobar si las nuevas adquisiciones ya fueron reportadas a la sección de Probidad de la Corte Suprema, pues esa información está reservada desde 2020”, señala Factum.

Esta situación genera más preguntas que respuestas, ya que no se sabe cómo el legislador obtuvo los fondos para comprar los inmuebles. Antes de ser diputado únicamente tuvo una casa en Nuevos Horizontes, en San Martín. La compró por $18,500 con un préstamo del Fondo Social para la Vivienda por $16,252, según informó Factum.

Lo que sí se conoce, es que Navarro obtuvo un crédito con el Banco Hipotecario para comprar un apartamento de lujo en la Colonia Escalón, en San Salvador, con vista al volcán de San Salvador. Este inmueble, adquirido en diciembre de 2024 le habría costado $242 mil. Factum mostró documentos tanto del BH como escrituras del CNR.

Redacción Regional, otro medio de comunicación investigativo, reveló en febrero del año pasado que 27 funcionarios, entre ellos 12 diputados y tres primos del presidente Nayib Bukele, recibieron más de $4.9 millones en préstamo para comprar inmuebles en zonas de lujo.

En menos de un mes, después de comprar el apartamento de lujo; Navarro compró una vivienda en la residencial Versalles, en San Miguel, esta le habría costado $50,000. En esa compra no fue registrado ningún préstamo con un banco o con el Fondo Social para la Vivienda (FSV), según los documentos disponibles en el registro público.

En abril de 2024, antes de finalizar su primera legislatura y con un curul garantizado para la siguiente, Navarro compró dos terrenos en la playa Las Cuevitas, en Conchagua, La Unión, por $25,000. Las propiedades están en una playa desolada.

Según Factum, en un primer momento, Navarro pagó $10,000 por un terreno de 1,061.76 metros cuadrados. La segunda propiedad que adquirió el diputado le costó $15,000 con 12,897.05 metros cuadrados. Este terreno Navarro la desmembró en partes, para vender dos porciones, regalarle un pedazo de tierra a cada uno de sus tres hermanos y quedarse con dos secciones del terreno.

“En solo 67 dias, Navarro multiplicó su ganancia 12 veces, pues vendió a $191,250 un pedazo de terreno de 1,485.38 metros cuadrados. Ese trato fue hecho el 12 de junio de 2024. Diecinueve días después, el 1 de julio de 2024 vendió otra porción de esa tierra a $75,000”, señaló Factum.

El oficialista también habría comprado una propiedad en el cantón El Jute, en San Miguel. Hizo negocio con una familia para comprarles una propiedad de 167 metros cuadrados, por $75,000. La inscripción de ese inmueble en los registros públicos fue efectuada el 25 de junio de 2024.

El 5 de julio de 2024, el diputado pagó $55,000 por otro terreno de 547.61 metros cuadrados en el cantón El Sitio, en San Miguel. En las escrituras no existen detalles si ese terreno tiene edificaciones o está lotificado.

Factum informó que buscó la versión del diputado sobre el origen del dinero para las compras, pero colgó el teléfono cuando la periodista le llamó y se identificó. También, la Revista intentó obtener la declaración patrimonial actualizada de Navarro, pero la Sección de Probidad de la CSJ negó la información. Ocupó como justificación la protección de los datos personales de los funcionarios y empleados públicos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...