Revista Factum revela que Caleb Navarro compró seis terrenos por $447 mil en menos de un año

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En menos de un año, el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, adquirió seis propiedades por casi medio millón de dólares sin conocerse públicamente el origen de esos fondos, solamente uno de ellos se conoce que fue con un crédito del Banco Hipotecario, según lo informó Revista Factum en una investigación periodística con documentos del CNR y del banco estatal.

Navarro, quien era dueño de una vivienda en la Urbanización Nuevos Horizontes en San Martín, pasó a tener seis inmuebles valorados en $447,000. Todos fueron adquiridos entre abril de 2024 y enero de 2025, según las escrituras de las propiedades que Factum revisó en el Centro Nacional de Registros (CNR).

Cuando Navarro inició en su cargo en 2021, no reportó que fuera dueño de alguna propiedad, según la Declaración Jurada de Patrimonio que presentó para su toma de posesión el 1 de mayo de 2021 a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Revista Factum informó que revisó 1,192 ediciones del Diario Oficial, del período de entre mayo de 2021 y abril de 2024, cuando Navarro fungía como diputado (primer periodo), y comprobó que tampoco recibió una herencia que justifique el dinero con el que compró las propiedades.

Antes de ser diputado únicamente tuvo una casa en Nuevos Horizontes, en San Martín. La compró por $18,500 con un préstamo del Fondo Social para la Vivienda por $16,252, según informó Factum.

Navarro obtuvo un crédito con el Banco Hipotecario para comprar un apartamento de lujo en la Colonia Escalón, en San Salvador con vista al volcán de San Salvador. Este inmueble, adquirido en diciembre de 2024 le habría costado $242 mil.

En menos de un mes después de comprar el apartamento de lujo; Navarro compró una vivienda en la residencial Versalles, en San Miguel, esta le habría costado $50,000. Sin conocer el origen de los fondos.

En abril de 2024, antes de finalizar su primera legislatura Navarro compró dos terrenos en la playa Las Cuevitas, en Conchagua, La Unión, por $25,000. Las propiedades están en una playa desolada.

Según Factum, en un primer momento, Navarro pagó $10,000 por un terreno de 1,061.76 metros cuadrados. La segunda propiedad que adquirió el diputado le costó $15,000 con 12,897.05 metros cuadrados. Este terreno Navarro la desmembró en partes, para vender dos porciones, regalarle un pedazo de tierra a cada uno de sus tres hermanos y quedarse con dos secciones del terreno.

“En solo 67 días, Navarro multiplicó su ganancia 12 veces, pues vendió a $191,250 un pedazo de terreno de 1,485.38 metros cuadrados. Ese trato fue hecho el 12 de junio de 2024. Diecinueve días después, el 1 de julio de 2024 vendió otra porción de esa tierra a $75,000”, señaló Factum.

El oficialista también habría comprado una propiedad en el cantón El Jute, en San Miguel, donde es oriundo. Hizo negocio con una familia para comprarles una propiedad de 167 m2, por $75,000. La inscripción de ese inmueble en los registros públicos fue efectuada el 25 de junio de 2024. El 5 de julio de 2024, el diputado pagó $55,000 por otro terreno de 547.61 metros cuadrados en el cantón El Sitio, en San Miguel.

Factum informó que buscó la versión del diputado sobre el origen del dinero para las compras, pero colgó el teléfono cuando la periodista le llamó y se identificó.

