Claudia Ortiz no descarta ni confirma participar en las presidenciales de 2027

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, quien participó es martes en el programa Encuentro con Julio Villagrán, no confirmó ni descartó la posibilidad que busque la Presidencia de la República en un futuro.

Lo anterior, tomando en cuenta que en menos de 2 años habrá nuevas elecciones presidenciales, luego que Nuevas Ideas aprobara de manera inconsulta reformas constitucionales y un decreto transitorio para finalizar la actual gestión en 2027, ampliar el periodo presidencial a 6 años con la posibilidad de reelección indefinida.

El entrevistador, Julio Villagrán preguntó a Ortiz que “¿Si el partido VAMOS decide participar para las elecciones para diputados, alcaldes y presidente, y te piden ir de candidata a presidente en el 2027, aceptarías?”.

A lo que Claudia respondió: “No lo tengo definido” (…) “porque nos acaban de cambiar las reglas del juego hace dos semanas”.

“Hoy vuelven a cambiar las reglas del juego, la lucha aquí no es solo electoral; tenemos que dar la batalla en diferentes ámbitos”, enfatizó Ortiz sin profundizar sobre una posible competición para la Presidencia de la República para 2027.

Ortiz enfatizó la idea de hacer alianzas con diversos sectores de la población, así como lo han hecho en estos años, siendo partido de oposición en la Asamblea Legislativa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...