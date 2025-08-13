En 2026 no habrá residentes de primer año en Hospital Rosales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento por la Salud «Dr. Salvador Allende» Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) El Salvador, señaló que en 2026 no habrá médicos residentes de primer año en el Hospital Nacional Rosales, lo cual forma parte del desmantelamiento instalado de médicos especialistas en el principal hospital público en El Salvador.

Esta información ha sido compartida en reuniones institucionales y es considerada una de las “múltiples ocurrencias”, sin ninguna base lógica que las autoridades de Salud impulsan para debilitar el Sistema Público de Salud y en concordancia a la ausencia de un rumbo claro que debería estar planteado en la Política Nacional de Salud 2024-2029 que hasta el momento no existe.

Asimismo, lamentó que se condena al Hospital Nacional Rosales a la destrucción de su patrimonio histórico, mantener las apariencias mientras se debilita la capacidad instalada.

Además, se proyecta en convertirlo en una mega Unidad de Salud, con las precarias condiciones laborales del personal de salud con contratos outsourcing o por servicios profesionales.

“El futuro para los profesionales jóvenes de salud es cada vez más incierto, muy adverso pues se cierran oportunidades laborales dignas, además de privar de la oportunidad de formación de especialistas de alto nivel”, señala la organización.

“Exigimos que se revierta dicha situación y se continúe con la formación académica de los médicos residentes para el 2026 en el Hospital Nacional Rosales”, pidió.

El Movimiento por la Salud cuestionó que todo el personal de staff sea trasladado a otros hospitales, y que exista información oficial. Manejar la salud pública a través de rumores, intimidaciones y despidos, todo para seguir apostando a las apariencias y privatización de la salud, es lamentable, dijo.

La organización también manifestó que el gobierno insiste en convertir la inauguración de la Torre del Hospital Nacional Rosales en un evento institucional y de propaganda, mientras tanto las autoridades no explican la disminución del edificio de siete a cuatro plantas y su escandaloso atraso injustificado, todo para seguir cosechando aplausos y esconder las verdaderas intenciones de desmejora en la atención de especialidades médicas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...