Gustavo Villatoro asumirá funciones administrativas de la PNC

Gustavo Villatoro, Ministro de seguridad, ejercerá las funciones del Director de la Policía Nacional Civil (PNC), informó Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), según nota publicada en YSUCA.

Además, dijo Reyes, tendrá la representación legal de la institución, en casos de ausencia o vacancia del puesto de director, según el decreto número 22 de la Presidencia de la República publicado el 29 de julio en el Diario Oficial.

Reyes dijo que al asignarle las funciones de director de la PNC al ministro de seguridad entra en un choque legal por lo que establece la Ley Orgánica de la PNC.

Es de recordar que desde la muerte del anterior director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en septiembre de 2024, no se había hecho el nombramiento de un nuevo director de la fuerza policial.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador, surgida del Acuerdo de Paz, en su artículo 7 señala que “el cargo de Director General es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, excepto las actividades de carácter docente y cultural”.

Sin embargo, el artículo 3 del decreto, que modifica el 35, numeral 14 señala que, el ministro de seguridad y justicia “ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por las leyes o reglamentos, así como las que le encomiende el Presidente de la República”.

Entre las funciones del director están: dirigir y controlar la ejecución de la política de seguridad pública elaborada por el gobierno; coordinar y supervisar el trabajo de las Subdirecciones; hacer los respectivos nombramientos de los cargos de la Policía Nacional Civil, entre otros.

