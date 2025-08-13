Comisión aprueba $350 millones en préstamos para sostenibilidad fiscal

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió tres dictámenes favorables para que el Gobierno salvadoreño suscriba préstamos con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para “fortalecer la sostenibilidad fiscal y la resiliencia”, así como para atender emergencia ante desastres naturales.

La mesa de trabajó recibió al director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, y a la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce.

La primera iniciativa que explicaron los funcionarios fue para la suscripción de un contrato de préstamo con el BIRF, por el monto de hasta $250 millones que se destinarán para el programa denominado “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”.

De acuerdo al Herrera, el monto que el banco otorgaría al país serviría para apoyar las medidas que se han adoptado en el marco de la responsabilidad fiscal, para el mantenimiento y continuidad de una política macroeconómica adecuada.

La mesa de trabajo también emitió otro dictamen favorable para autorizar al Gobierno la suscripción de otro préstamo con e BIRF, por un monto de hasta $100 millones, destinado a “Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes” tendrá un plazo de hasta 30 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 5 años.

Según Herrera, los recursos permitirán que el país tenga responsabilidad fiscal para garantizar la continuidad de una política macroeconómica adecuada y fortalecer la resiliencia ante emergencias, ya sean naturales o sanitarias.

Estos fondos, dice el representante de Hacienda, podrán movilizarse en momentos de crisis para financiar operaciones de respuesta y recuperación, así como para “minimizar el impacto fiscal” y atender los efectos adversos de eventos catastróficos.

El funcionario aclaró que El Salvador ya cuenta con mecanismos para atender desastres naturales; sin embargo, este financiamiento permitirá al país tener “una fuente adicional” de financiamiento.

“Es un préstamo contingente y sus recursos nada más se utilizarán en caso de emergencia, ya sea por desastres naturales o de atención a salud pública”, afirmó Herrera.

La comisión también dictaminó a favor de incorporar $13 millones al Ministerio de Economía, para financiar “necesidades prioritarias” en materia de innovación, digitalización y manufactura tecnológica, que fomenten la transformación digital y permitan un desarrollo económico sostenible.

La subdirectora general de Presupuesto explicó que los fondos que se transferirán al ramo de Economía provienen del Ministerio de Hacienda, y que este proyecto traerá “eficiencia, productividad y competitividad e impulsará la transformación digital en diferentes sectores económicos del país.

