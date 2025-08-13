Presentan informe sobre violaciones a Derechos Humanos en El Salvador  

Compartir

En Corte Penal Internacional

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

Ingrid Escobar, Directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), en el exilio, presentó ante la Corte Penal Internacional un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en El Salvador desde que se instaló el régimen de excepción en el país, así como las estadísticas sobre las personas fallecidas en las cárceles salvadoreñas.

El informe, que contiene denuncias, fue presentado en la Corte Penal Internacional (CPI), para dar a conocer la situación que se vive en el país desde que se inició el régimen de excepción el 27 de marzo del 2022 y se espera que las organizaciones utilicen este mecanismo para activar el caso de El Salvador ante la CPI.

En el informe se expuso todo el contexto de las medidas excepcionales y delitos señalados como la desaparición forzada de cientos de personas, las muertes extrajudiciales de personas que no tuvieron derecho a una segunda audiencia, torturas, detenciones arbitrarias y, en general, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sistema penitenciario, detalló la directora del SJH.

Según la SJH, han fallecido 433 salvadoreños, y de los fallecimientos reportados dentro de los penales, aproximadamente el 35% fueron muertes violentas. Además, en pocos casos se hizo la debida inspección ocular policial y reconocimiento por delito de homicidio.

Una de estas muertes ocurridas en las cárceles salvadoreñas se denunció recientemente, se trata de Adán Moisés Fuentes Cibrián, quien falleció mientras esperaba atención médica en el Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate. Fuentes Cibrián fue capturado bajo el Régimen de Excepción el 27 de junio 2025 y permaneció recluido en penal de Izalco, Sonsonate.

Según familiares, Fuentes Cibrián no padecía ninguna enfermedad crónica, sin embargo, la causa de muerte fue establecida por edema pulmonar, que se puede relacionar a daños en los pulmones ocasionados por golpizas.

Fuentes Cibrián era originario de Cangregera, cantón Amayon, La Libertad, y se dedicaba a hacer viajes con su vehículo, deja dos hijos, de 4 y 6 años de edad, era un hombre muy querido por sus amigos y vecinos. Los familiares exigen a las autoridades esclarecer la causa de su muerte.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...