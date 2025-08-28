Exiliados salvadoreños se unen para conformar la «Mesa del Exilio Salvadoreño”

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Los exiliados salvadoreños han decidido unirse para intervenir en el debate nacional sobre la recuperación de la democracia en El Salvador y han conformado la “Mesa del Exilio Salvadoreño”, integrada por Bertha De León, Ingrid Escobar y Malcom Cartagena, entre otros.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien salió del país por acoso policial, explicó que el objetivo de la Mesa del Exilio Salvadoreño es promover el diálogo y la coordinación entre todas las personas exiliadas desde donde se encuentren, con el fin de convertir el exilio en una voz activa en el debate nacional sobre la recuperación de la democracia en el país.

Señaló que, en El Salvador, el establecimiento del régimen de excepción durante 3 años de vigencia y 40 prórrogas inconstitucionales ha convertido en práctica cotidiana la persecución de líderes sociales, políticos, gremiales, religiosos, así como de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y de intelectuales que cuestionan al Gobierno.

“Se registran 435 muertes en las cárceles durante el régimen de excepción, recientemente se aprobó la ley de agentes extranjeros que proscribe a discreción a las ONG defensoras de los derechos humanos”, enfatizó.

Según Escobar, la reciente reforma a la Constitución, que permite la reelección indefinida, aunada al desmantelamiento del Estado de Derecho y la no separación de poderes, ha desnaturalizado el objetivo de instituciones y del sistema judicial, que ahora es un aparato de persecución política, violación masiva a los derechos humanos de la población.

Asimismo, externó que la profunda corrupción del grupo gobernante significa la total concentración del poder y la flagrante violación a la Constitución de El Salvador.

Como primera actividad, este 26 de agosto de 2025, a los 100 días del encarcelamiento de Ruth López, la Mesa del Exilio Salvadoreño lanzó una campaña permanente exigiendo la libertad para Ruth, a fin de articular todas las voces nacionales e internacionales en su defensa, como emblema de las más de 80 personas privadas de libertad por razones políticas desde que gobierna el actual presidente.

Ruth López ha dedicado su vida a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales, su detención representa una grave amenaza al ejercicio libre de la abogacía, a la democracia y a los principios universales de justicia.

“Como Mesa del Exilio Salvadoreño exigimos la libertad para Ruth López y para todas las personas presas políticas, así como el cese a la violación de los derechos humanos; no a la dictadura ni a la reelección indefinida en El Salvador”, expresó la directora del SJH.

