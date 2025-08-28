Asamblea concede 30 días más de régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la cuadragésima segunda prórroga al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una extensión más del régimen de excepción, que mantiene suspendidos los derechos fundamentales de los salvadoreños. La normativa quedará vigente durante 30 días, por lo que entrará en vigencia el 3 de septiembre y caducará el 2 de octubre del año en curso.

El régimen de excepción fue aplicado por las instituciones de seguridad, por primera vez en marzo de 2022, a raíz de diversos ataques que las pandillas hicieron en esa ocasión, lo cual, se demostró a través de investigaciones periodísticas, que surgió luego de la finalización de las presuntas negociaciones entre el Gobierno de Bukele y las pandillas.

El régimen de excepción ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Incluso organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado torturas y malos tratos dentro de las cárceles en su mayoría con personas sin vínculos con pandillas.

En las cárceles también se han registrado más de 400 muertes en lo que va del régimen de excepción, según lo informa Socorro Jurídico Humanitario. La medida también ha sido utilizada para perseguir a opositores y críticos del Gobierno.

