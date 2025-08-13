Claudia Ortiz no confirma ni descarta competir en las presidenciales de 2027

Compartir

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, no confirmó ni descartó la posibilidad de buscar la Presidencia de la República en un futuro. Esto, tomando en cuenta que en menos de dos años habrá nuevas elecciones presidenciales, luego de que Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron reformas constitucionales y un decreto transitorio para finalizar la actual gestión en 2027, ampliar el periodo presidencial a 6 años con la posibilidad de reelección indefinida.

El entrevistador Julio Villagrán preguntó a Ortiz: “¿Si el partido VAMOS decide participar para las elecciones para diputados, alcaldes y presidente, y te piden ir de candidata a presidente en el 2027, aceptarías?”

A lo que la diputada Ortiz respondió: “No lo tengo definido” (…) “porque nos acaban de cambiar las reglas del juego hace dos semanas”.

Sobre si las cartas “están echadas” para que Bukele permanezca en el poder, la legisladora sostuvo que eso se ha dado desde hace tiempo, ya que el oficialismo ha hecho acciones violentas a la democracia para que Bukele permanezca en el poder.

“Hoy vuelven a cambiar las reglas del juego, la lucha aquí no es solo electoral; tenemos que dar la batalla en diferentes ámbitos”, enfatizó Ortiz, sin profundizar sobre una posible competición para la Presidencia de la República para 2027.

Ortiz enfatizó la idea de hacer alianzas con diversos sectores de la población, así como lo han hecho en estos años, siendo partido de oposición en la Asamblea Legislativa. “Ya estamos en alianza con sectores sindicales, trabajo doméstico, maquilas, sector informal de la economía, personas víctimas de estafa de lotificadoras, víctimas de violaciones de derechos humanos, ONGs, sectores ambientalistas, organizaciones feministas, personas despedidas y afectadas por las pensiones”, enlistó.

La legisladora sostuvo que Nuevas Ideas y el mismo Gobierno tienen a la población “enganchada” a través del “chantaje con la frase ´o quedamos nosotros o volvemos al pasado´, a un pasado de terror con las pandillas.

El Gobierno y Nuevas Ideas se ha aferrado a la idea de que, si otros políticos están en el poder, las pandillas van a resurgir, lo cual ha sido insistentemente rechazado por la oposición en general.

Sobre las reformas a la Constitución de la República y el decreto transitorio aprobado recientemente para que Bukele pueda buscar un tercer periodo y gobernar 6 años más a partir de 2027 con la posibilidad de reelegirse indefinidamente, la legisladora sintetizó que la Asamblea oficialista autorizó “que la misma persona se quede en el poder todo lo que quiera, para siempre, que vaya a elecciones con recursos del estado, controlando el TSE y demás instituciones”.

“Es muy grave porque han cambiado de forma abusiva las reglas de cómo se accede al poder y hasta cuándo se puede estar en el poder, sin darle espacio al pueblo en una decisión tan importante y trascendental como es cambiar nuestra forma de gobierno. Sí, cambiaron radicalmente, pero para peor”, sintetizó Ortiz en el espacio de entrevista Encuentro con Julio Villagrán.

La diputada sostuvo que se necesitan reformas constitucionales profundas, “pero no para darle más poder al poder sino para toda la gente, y vigilar lo que hacen los funcionarios. Lo que ha hecho Nuevas Ideas “no es una nueva República, aquí han desmantelado la República”, dijo.

