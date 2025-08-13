Reformas a la Constitución buscan perpetuar poder e impunidad

Artículos relacionados Reformas a la Constitución toma protagonismo por finalización de legislatura

“El gobierno actual no busca apoyar los intereses populares, sino mantenerse en el poder. Añade que el desarrollo democrático iniciado con la firma de los Acuerdos de Paz se ha roto”, agregó Fran Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

El Foro Nacional de Salud sostiene que las reformas que se han hecho a la Constitución de la República, en la que se modificaron artículos relacionados a la alternancia en la presidencia, el periodo de gestión presidencial, entre otros, conlleva una reiteración del Ejecutivo “para perpetuarse en el poder, conservar riqueza y mantener la impunidad”.

Morena Murillo, de Foro de la Salud, fue enfática en señalar que adelantar las elecciones al 2027 tiene, entre otros objetivos, mantener a los diputados actuales.

Y es que para el presidente Nayib Bukele, es importante mantenerlos, ya que estos diputados se han caracterizado por aprobar leyes, sin tener a la base el consenso político, denominados como “diputados puyabotones, obedecen sus órdenes, independientemente se apeguen a la ley o no.

Luis Rivera, abogado del Movimiento de Trabajadores Despedidos, señaló que las reformas que se realizaron dejaron al descubierto la violación al procedimiento, pues no hubo una consulta ciudadana y no se realizó un intercambio de opiniones con grupos del país.

Rivera concluyó que a los tres poderes del Estado, el Ejecutivo los controla y se apega a requisitos específicos para reformar la ley y modificar la Constitución para seguir en el poder.

