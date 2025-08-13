ARENA señala que no le pondrán el camino fácil al Gobierno en elecciones de 2027

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El partido ARENA afirmó que participaran en las elecciones de 2027, incluidas las presidenciales, esta postura sale al paso luego que el diputado por ese partido, Francisco Lira instara a ARENA, a no presentar candidato presidencial.

En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) señala que “las declaraciones emitidas por el diputado Francisco Lira corresponden a una opinión estrictamente personal y no reflejan la postura institucional del COENA, máximo órgano de dirección de nuestro partido”.

Es de recordar que el diputado Francisco Lira en Encuentro con Julio Villagrán planteó que analistas han manifestado que en las próximas elecciones presidenciales (2027) no hay que votar. “Y yo pienso lo mismo, hay que anular el voto para el presidente”, dijo.

En ese sentido, instó a su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a no presentar un candidato a la presidencia. A juicio del legislador, participar en las presidenciales próximas “sería avalar una elección inconstitucional”.

“ARENA es un partido que ha enfrentado y superado adversidades, incluso, en los momentos más duros de nuestra historia, y esta no será la excepción. Tal como lo hemos manifestado, no le pondremos el camino fácil al actual gobierno y reafirmamos que participaremos en las próximas elecciones con los mejores hombres y mujeres que nuestro país puede ofrecer”, señaló el partido tricolor.

Es de recordar que el 31 de julio de este año el oficialismo hizo reformas a la Constitución de la República para extender el periodo presidencial a 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida y se elimina la segunda vuelta electoral. También se aprobó un decreto transitorio para que la actual gestión presidencial termine en 2027, todo esto de forma inconsulta con los salvadoreños.

