INJUVE gradúa a 293 jóvenes en habilidades y competencias

Yaneth Estrada

Mónica Melara

Ante la falta de oportunidades, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) graduó a 293 jóvenes del módulo Habilidades y Competencias para la Vida y el Trabajo del programa Jóvenes con Todo, sede San Salvador, en la Universidad Luterana de El Salvador (ULS).

Yeymi Muñoz, directora del INJUVE, recalcó que nadie regala nada, se debe luchar para alcanzar El Salvador que queremos con menos individualismo, más colaboración, empatía y pensando en el bien común.

“Vivimos en una sociedad llena de estigmas hacia los jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar, donde muchos no han entendido que esta condición no la eligieron ustedes, los colocó la falta de oportunidades, la desigualdad y la pobreza”, dijo.

Destacó que “no deben perder, son sus objetivos y metas planteadas en su proyecto de vida, porque en el módulo Habilidades y Competencias para la Vida y el Trabajo aprendieron muchísimas cosas, entre ellas, identificar oportunidades. Pero todo dependerá de ustedes, de su compromiso, de su disciplina y del interés que le pongan”.

El módulo fue impartido en los meses de julio y agosto de este año, con la participación de 204 mujeres y 89 hombres. Además, 80 participantes son madres solteras con hijos menores de seis años.

Mientras que las temáticas desarrolladas incluyen valoración de habilidades, cursos de formación, formación técnica, inserción educativa con la modalidad flexible, pasantías laborales y emprendimiento.

Mejores oportunidades

También, Fidel Nieto, rector de ULS, felicitó e hizo un llamado a los jóvenes a reforzare y crecer cultural, política e intelectualmente, pero primordialmente para comprometerse para demostrar que la juventud puede hacer El Salvador diferente. Asimismo, en su participación, enfatizó que en el pasado no habían oportunidades para los jóvenes, ahora pueden contar con un equipo capacitado para su formación y el INJUVE.

Sandra Alemán, una de las beneficiadas con el programa Jóvenes con Todo, relató que antes fue a buscar trabajo pero no le respetaron, era muy tímida, no sabía de derechos que apoyan a los jóvenes y así pasó un tiempo rotando y era víctima de explotación laboral.

Fue gracias al INJUVE que pudo formarse, convertirse en una mejor persona, conocer de leyes e instituciones que apoyan a la juventud, forjar su carácter, ser una mujer emprendedora, y estudiar una carrera técnica o universitaria. Alemán actualmente realiza pasantías y espera conseguir el trabajo de sus sueños.

Cabe señalar que la sede San Salvador del programa atiende a jóvenes priorizados en el Plan El Salvador Seguro (PESS) de Santa Tecla, Panchimalco y San Marcos, como parte de las medidas preventivas contra violencia.