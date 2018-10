Es hora que quienes cometieron el crimen de Romero lo reconozcan

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El pastor Efrén Reyes, director de la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz, manifestó que cada vez se vuelve más imperioso que los asesinos del arzobispo Óscar Arnulfo Romero reconozcan su crimen para que puedan ser perdonados. “Yo creo que las personas que cometieron este infame, execrable, abominable crimen, es la hora que lo reconozcan y pidan perdón, que digan la verdad. La verdad de alguna manera se sabe, los que lo cometieron deben de reconocerlo y debe de quedar para beneficio de nuestro país, es importante que no vivamos en la mentira, dijo el pastor de la iglesia Bautista.

El fiscal general Douglas Meléndez aseguró ayer que en los próximos días la Fiscalía General de la República presentará ante el Juzgado Cuarto de Instrucción nuevos requerimientos sobre el caso. Sectores sociales exigieron reabrir el proceso.

“Es importante porque la familia de Monseñor Romero, la Iglesia Católica, todos los que amamos a Monseñor Romero, el pueblo en general, el mundo en general, merece saber la verdad, y conocer la verdad también da oportunidad para perdonar, pero si no hay verdad, no hay justicia, no hay manera también de perdonar”, manifestó en entrevista con canal 10.

Añadió que es de valientes reconocer la verdad, aunque reconoció que hay “intereses mezquinos” que pueden volver a imponerse. “Pero está escrito que más temprano que tarde la verdad va a brillar”.

Reyes dijo que después del asesinato de Romero, el 24 de marzo de 1980, la persecución se acrecentó y hablar del arzobispo mártir era “subversivo” por lo que hablar de su canonización era un escenario impensable en ese ambiente de guerra y represión.

“Era subversivo, era lo peor, hablar de Monseñor Romero, ni siquiera de canonización; hablar de él, en la misma Iglesia, en la misma jerarquía católica no se le quería”, relató.

El pastor añadió que la canonización de Romero también es un inmenso reconocimiento a su labor pastoral profética, pero también a todo su entorno, “en aquellas personas que lo acompañaron que creyeron en su ministerio, a esas mujeres que todavía están en la cripta por tantos años y han sufrido por la misma Iglesia, por mantener viva la llama de la esperanza, de la prédica del modelo de pastoral de Monseñor Romero”.

Reyes añadió que el pueblo salvadoreño que le ha sido fiel al mensaje de Monseñor Romero también está siendo reconocido con la canonización. “Y bendito Dios por todas aquellas personas visionarias, en este caso la iglesia episcopal que antes que otros le dieron su reconocimiento allá en Estados Unidos; en el mundo, liderazgos políticos seculares como Naciones Unidas que vio en Monseñor Romero un símbolo y bautizó el 24 de marzo como el día de la verdad y yo creo que más temprano que tarde la verdad va a brillar en nuestro país”, recalcó el religioso.