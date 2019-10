Ingenio y creatividad juvenil frente a la violencia social

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Wendy López, de 6 años de edad viste el reglamentario uniforme de cheff, estudia parvularia 6 en el Complejo Educativo Católico Padre José María Vilaseca, en pleno corazón de Popotlán, Apopa. Allí, junto a compañeros, maestros y padres de familia, celebra el Festival de Logros que incluye la Feria Gastronómica, en el marco de prácticas de convivencia y cultura de paz.

“En este festival hemos preparado alimentos y ahora en la degustación estamos con nuestros padres y maestras, esto es bonito porque aprendemos muchas cosas y la pasamos bien”, expresó.

Como ella, más de cien alumnos participaron de este Festival de Logros, en el cual la comunidad educativa presenta sus proyectos y propuestas, que están orientadas en la innovación de ideas y la sana convivencia, libre de violencia social o delincuencial, para formar una ciudadanía sensible a una cultura de paz.

Carlos Giovanni González es cheff ejecutivo de hotelería, como maestro de gastronomía en el complejo educativo Vilaseca expresó que con este ejercicio de colectivo en la que participan padres, madres y docentes, junto al alumnado de todas las edades, se logran avances en las sanas relaciones interpersonales y colectivas.

“Aquí muchos presentaron sus conocimiento a partir del arte culinario, pero tenemos jóvenes que presentan trabajo en informática, en conocimientos técnicos y científicos. La respuesta ha sido fantástica junto a padres, madres y maestros que apoyan a los alumnos, y ha permitido una convivencia de participación de todos y esto va a permitir a estos niños y jóvenes salir adelante en su vida práctica y trabajo a futuro, tenemos la dicha de contar con un exalumno del centro educativo, que ahora es cheff y ganó un premio otorgado por la Cámara de Comercio, eso nos llena de orgullo a todos”, comentó.

La sana convivencia junto a iniciativas de emprendimiento, opinó González, se abren como nuevas oportunidades alejadas de la violencia que asedia el entorno de muchos jóvenes o familias en sectores populosos como Apopa, al norte de San Salvador. “Aquí les impregnamos de grandes valores a los niños y jóvenes, a ser solidarios, sacarlos de entornos de violencia o situaciones que los distraigan de sus estudios académicos. Queremos enseñarles que pueden tener otro futuro, para ellos y sus familias. Porque Popotlán se puede levantar, puede cambiar y ser ejemplo para otras zonas de San Salvador”, consideró.

Mientras, Carlos Salvador Torres director del complejo educativo Padre José Vilaseca manifestó que este Festival de Logros es una iniciativa a fin de dar a conocer a la comunidad educativa sus logros académicos y técnicos, donde participan desde parvularia hasta bachillerato, que es la oferta educativa que poseen en donde especialidades en inglés e informática y contaduría contribuyen a la formación integral del cuerpo estudiantil.

“Llevamos treinta años de fundación del complejo educativo, en la colonia Popotlán II; antes recibíamos gente de Nejapa, Apopa, Quezaltepeque, Ciudad Delgado, pero las circunstancias de violencia que se han dado nos ha obligado a ir bajando el número de alumnado; tanto así que en cinco años ha bajado el número a 120 alumnos, cuando antes fue de mil alumnos; pero la violencia social incidió en la baja de asistencia de jóvenes”, explicó

En ese sentido, decidieron trabajar desde otra visión, inculcando desde la niñez los valores morales, erradicar barreras sociales, físicas o geográficas, enseñándoles que todos pertenecen a una sola nación y nadie puede quitarles el derecho a la libertad de tránsito o la solidaridad.

“Con este Festival de Logros lo que presenciamos es el talento de nuestros alumnos, y por qué no decirlo, de nuestra propia comunidad; aquí se dan a conocer cosas buenas, su intelecto, sus fortalezas, que muchos de ellos, por la situación que hemos estado viviendo, se han sentido en algún momento marginados y eso les cuesta para dar a conocer sus frutos. Y el plus de nuestra institución son los padres de familia, que juegan un papel importante con sus hijos e hijas; porque el componente educativo, no solo es maestro y alumno, sino que incluye la familia y eso pretendemos en ese centro educativo, porque los padres se sienten muy orgullosos por los logros de sus hijos y eso es un valor insuperable”, acotó.

Walter Armando Torres psicólogo de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” que forma parte del trabajo del centro educativo en la promoción y proceso de educación en valores y principios de una Cultura de Paz, opinó que el Festival de Logros es una oportunidad para establecer el respeto a los derechos humanos desde la infancia y juventud.

“Nosotros como Tutela Legal siempre hemos apoyado procesos en formación de valores para jóvenes de distintas comunidades en alto riesgo, y este instituto se encuentra en una zona de alto riesgo, que estigmatiza a muchos jóvenes que viven en este sector; pero con esta feria de talentos podemos corroborar que hay talento, que hay jóvenes que demandan una convivencia en paz y aspiran a un futuro mejor para ellos y sus familias”, reafirmó.

Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” creada desde el 10 de octubre del año 2013, tiene como visión de trabajo contribuir integralmente a la defensa y promoción de los derechos humanos y velar por el irrestricto respeto a los derechos humanos sin ninguna discriminación y en especial a los sectores más vulnerables.