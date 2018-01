“Independencia de la UIF propuesta por la derecha pretende evitar filtración de información de ROS”: Misael Mejía

Yanuario Gómez

DiarioCoLatino

Misael Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, dijo que la intención de la derecha legislativa al presentar una propuesta de separación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) responde a evitar que se den filtraciones de información de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Para tal fin, los partidos de derecha presentaron una pieza de correspondencia en la que planteaban reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Cabe destacar que la propuesta ingresó el lunes a la comisión y los parlamentarios de ARENA, PCN, PDC y GANA solicitaron que se dictaminara ese mismo día, lo cual despertó sospechas en los miembros del FMLN que integraban ese grupo colegiado de trabajo. “Más allá de este tema, está ingresando hoy a la comisión de Seguridad lo que nos parece que pretenden dictaminar para hacer la reforma a la ley orgánica el mismo día que ingresa oficialmente es un tema muy ligero, porque nos parece que hay otras reformas a la misma Ley que son sumamente urgentes; por ejemplo, el tema de depuración”, explicó Mejía.

El legislador de izquierda manifestó que el partido político al que representa no está de acuerdo con la solicitud de independencia de la UIF, ya que con ello se resta jerarquía a la Fiscalía General de la República.

“Prácticamente se está separando la unidad de investigación financiera del mando del fiscal y se está blindando a que sea una unidad en la que no haya intervención ni del fiscal ni de los fiscales auxiliares, y se quede como un equipo especializado en materia de investigación e inteligencia financiera. La esencia es evitar la fuga de información”, dijo Mejía. El parlamentario recordó que filtraciones de los ROS fueron las que posibilitaron que en el año 2013 y a petición de la administración del expresidente Mauricio Funes se investigaran las operaciones sospechosas de Francisco Flores, caso que recordó aún no concluye. “De este tipo de caso de lavado de dinero ocurrido en el país, la Fiscalía no ha informado sobre su seguimiento o aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Incluso el mismo caso que provocó este tipo de reforma no tiene solución”, añadió Mejía.

Para el legislador, la defensa que ARENA hace de esta reforma y su intención de dictaminar inmediatamente respondía a resentimientos existentes por la divulgación de casos de corrupción durante sus gobiernos.