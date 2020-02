Impugnarán elección del comisionado presidente del IAIP

Yaneth Estrada

@caricheop

Luego de ser separado en tres ocasiones para conocer casos relacionados al actual Gobierno, el recién nombrado comisionado del IAIP, Juan Carlos Turcios, la APES y organizaciones de la sociedad civil anunciaron que podrían presentar una impugnación de su selección.

Turcios, quien hasta el viernes ejerció como jefe de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, fue elegido a puerta cerrada, en una acción poco informada, sin tomar en cuenta los 5 sectores postulantes entre ellos la (APES).

Herminia Funes, ex comisionada del IAIP y ex presidenta de la APES, aseguró que “no están de acuerdo con el proceso que se realizó, porque a todas luces ha sido violatorio a todo lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, como su Reglamento”.

Asimismo, explicó que en un momento tratarán de agotar la Primera Instancia que sería Casa Presidencial, y posteriormente no se descarta acudir ante los Tribunales de lo Contencioso, a efecto de sentar un precedente para garantizar que el proceso de elección se haga, tal y como está establecido en la Ley. “No queremos ser parte de este proceso oscuro, opaco, que en nada beneficia a todo lo avanzado en El Salvador en materia de transparencia y acceso a la Información

Pública”, dijo.

Cabe destacar, que el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) se presenta como uno de los mecanismos clave para una auténtica contraloría y participación social en la gestión pública, constituye uno de los pilares trascendentales del funcionamiento de la democracia, ya que expresa la plena vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Mientras, que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) nació el 23 de febrero de 2013, en el Gobierno del Presidente Mauricio Funes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La ex comisionada, agregó que de no ser escuchados, podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque cumplirán todos los procedimientos pertinentes.

Funes aclaró, que con esto no se tiene un rechazo a las personas electas, sino al proceso, porque no fue transparente, en las ternas hay personas que violan completamente lo que establece la Ley, es decir, unos no son periodistas, otros no cumplen la edad y no tiene título de universitario. También debemos hablar de la idoneidad al cargo, porque se van a conocer casos que van a estar emitiendo

resoluciones que obviamente van a tener transcendencia en el país.

Debilitar la institucionalidad

Acción Ciudadana (AC), como organización social promotora de la transparencia consideró que “el IAIP ha jugado un importante rol en el desarrollo del derecho a la información pública debido a que ha titulado de forma oportuna el ejercicio del mencionado derecho potenciando con eso la contraloría social al poder político”.

“El recién proceso de elección y juramentación del comisionado proveniente del sector del sector de periodistas, observó algunas irregularidades que han sido denunciadas por la APES; es notorio que la etapa final del proceso no contó con la debida publicidad y transparencia, pues fue sorpresiva la elección del mencionado

comisionado. Además, el proceso no brindó garantías suficientes para elegir a una persona idónea”, acotó el documento.

En este sentido, hace un llamado al Ejecutivo para que desista de cualquier estrategia que busque debilitar la institucionalidad del IAIP.