Iglesias y organizaciones piden soluciones profundas a la migración

Yaneth Estrada

@caricheop

Los representantes del Movimiento Ecuménico, FECA, SICA, GTZ, OIM y ALTERNATIVAS expresaron su preocupación debido a las diferentes políticas antimigrantes adoptadas por Estados Unidos en los últimos meses, tales como la militarización de la frontera sur, separación de familias, prisión para niños migrantes, juicios exprés y deportaciones masivas.

Para los líderes de varias iglesias y organizaciones pro migrantes, la sociedad civil y los Gobiernos deben reaccionar en defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos, quienes recorren una dura travesía desde sus países de origen principalmente, Guatemala, El Salvador y Honduras o Triángulo Norte de Centroamérica envuelto en graves problemas de corrupción, altos índices de violencia, narcotráfico, bajo crecimiento económico, sin acceso a la educación, servicios básicos y falta de empleo.

Ante este panorama las iglesias y organizaciones recomiendan a los Gobiernos buscar soluciones más profundas, y no quedarse en lo paliativo. Asimismo, instaron a evitar el maltrato hacia los migrantes “porque la gente no se detiene a pesar de los obstáculos, familias siguen llegando a la frontera sur de México en busca de refugio”, explicó Medardo Gómez, Obispo de la Iglesia Luterana.

Analizan soluciones

Amanda Craff de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA) aseguró, que “actualmente se está incrementando el número de migrantes en las fronteras (incremento del 20.3 %), no estamos en una crisis aún pero podría llegarse a tener por el juego político”.

Asimismo, detalló que “ahora solo se atacan los resultados, pero de lo que no se dice nada es mejorar las condiciones de vida de las personas, principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica para evitar que más gente tome la decisión de dejar su hogar, su tierra”. Sobre las propuestas del nuevo Gobierno de El Salvador, Craff consideró que siempre toman tiempo los cambios, “vemos como una luz de esperanza en la intención; pero me da un poco de preocupación, tengo que hablar honestamente eso de hacer acuerdos para visas de trabajo con Estados Unidos, ya que si no toman en cuenta las condiciones con los trabajadores, lastimosamente sabemos del provecho que sacan las empresas y eso sería negativo para el país”, dijo.

El padre Alejando Solaline del Refugio Hermanos en el Camino de México subrayó, que el presidente de México Andrés Manuel López Obrado (AMLO) está presionado por Donald Trump, “y aunque él no lo dice, yo si lo digo, tener que lidiar con una persona desequilibrada no es fácil, es una persona que no tiene palabra, impredecible, es ofensiva, grosera. Entonces Obrador debe cuidar, hacer un cambio agresivo en el modelo económico y eso no le gusta nada a Estados Unidos, entonces no va a permitir unos cambios así al otro lado y esto podría perjudicarle, y la excusa son los migrantes. Otra cosa importante para AMLO es consolidar políticas públicas de acuerdo a los derechos humanos, pero también afín a los intereses de México que dejó de ser el -motín- de unas quince familias que representaban los poderes fácticos capitalistas”.

Según datos oficiales de México, hasta el mes de junio de este año son cerca de treinta solicitantes de asilo provenientes del Triángulo Norte, el mayor número es de Honduras.