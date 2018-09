Hugo Martínez avanza en la construcción de su Programa de Gobierno

Rosmeri Alfaro

Yaneth Estrada

Fueron decenas de salvadoreños los que asistieron al encuentro de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con las mesas que trabajan en la construcción del Programa de Gobierno.

Maestros, artistas, deportistas, asistieron al encuentro ciudadano para presentar al candidato presidencial Hugo Martínez sus propuestas. Entre las mesas estuvo la de veteranos de guerra, la cual pidió un aumento a la pensión mínima y la creación de un instituto y un hospital de veteranos, lo cual no fue ignorado por el aspirante a la presidencia.

En junio de este año, Martínez anunció su proceso de consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Gobierno 2019-2024, a cargo de Gerson Martínez, excontrincante en las elecciones internas.

“La idea no es solo reunir un grupo de expertos, sino hacer un

proceso nacional de movilización y consulta, para escuchar los problemas de la población y sus posibles soluciones”, expuso el presidenciable de izquierda.

El programa está compuesto por nueve políticas macrointegradoras, conformadas por 48 mesas. Entre ellas se encuentran: la política de seguridad y prevención, de sustentabilidad, innovación, ciencia y tecnología, y desarrollo. Los sujetos prioritarios son las mujeres, juventudes, así como primera infancia.

La generación de más empleos, la ampliación del programa JóvenES con Todo y mayor inversión para proyectos sociales, estuvieron entre las peticiones del sector juventud.

“No solo hay que decir qué vamos a hacer, hay que decir cómo lo vamos a hacer. Las propuestas no ejecutables no están en nada y estaríamos cayendo en la política tradicional. Somos un partido serio que se ha construido a la par del pueblo, que le ha costado sangre, somos un partido de bases sólidas y que tiene un poderoso vínculo con la población y no podemos permitir que se debilite”, señaló Martínez, en la segunda etapa de la construcción del plan de gobierno. “Estamos hablando de un trabajo colectivo, hay una serie de gente talentosa, gente joven que tiene mucha preparación profesional, gente que ha estado en el exterior preparándose y trabajando, que ahora está lista para aportar a la construcción de este plan de gobierno”, agregó.

Cabe destacar que entre las peticiones del sector magisterial, estuvo la creación de una Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno y una reforma en la currícula escolar, donde se han agregado materias como Ética, Probidad y Transparencia.

Una de las propuestas del candidato es impulsar una reforma educativa que garantice las oportunidades de formación profesional.

“Voy a impulsar una reforma educativa que garantice las oportunidades de formación profesional. La educación es un pilar fundamental de la sociedad, por eso hay que flexibilizarla y llevarla a los territorios. La educación universitaria no debe quedarse en las grandes ciudades, debe de estar en las comunidades”, manifestó el excanciller en reiteradas ocasiones.

Martínez adelantó que “la tercera etapa está referida a considerar la viabilidad de esas propuestas e insumos, de las cuales hay que establecer líneas para el tema presupuestario y prioridades”.