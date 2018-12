Hosmi y Flor, el amor que superó los obstáculos legales y sociales

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Casi dos años han pasado desde que Hosmi, un joven con parálisis cerebral, decidió, para sellar su amor, contraer matrimonio con su pareja Flor de María, quien sufre discapacidad intelectual. A pesar del entusiasmo de la pareja, rápidamente se dieron cuenta que no sería fácil, el primer obstáculo con el que se toparon fue con la legislación salvadoreña.

Por varios meses la pareja luchó por contraer nupcias, pero ningún abogado quiso tomar su caso debido a la discapacidad que los novios padecen.

Según el capítulo 14, inciso 3 del Código Familiar, no podrán contraer matrimonio “los que no se hallaren en el pleno uso de su razón y los que no puedan expresar su consentimiento de manera inequívoca”, razón a la que se apegaban los abogados para “no echarse ese rollo”.

Fue a través de Facebook donde el joven de 34 años contactó con la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad para presentar su caso y obtener un resultado favorable, y así fue. Luego de meses de estudiar el caso, la fundación contactó a la alcaldía de San Salvador para hacer realidad el sueño de la pareja con más de siete años de relación.

“Queremos sentar un precedente y decirle a la sociedad que no importan las discapacidades, se puede lograr lo que uno quiere y cumplir las metas”, manifestó Hosmi lleno de alegría el día de su boda con Flor de María.

Carmelina Pineda, madre del joven con parálisis cerebral, expuso el caso de su hijo quien recibió negativas hasta de la Iglesia para contraer matrimonio.

“El pastor tampoco quiso casarlos, pero logró pedir ayuda con la alcaldía, pidieron bastante papeleo, pero al final pudieron casarse, ellos tienen un artículo, pero no está bien plasmado, debe ser reformado porque hay muchas personas con discapacidad que quieren casarse y no pueden”, manifestó la madre de Hosmi.