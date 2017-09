Honramos a Hato Hasbún siguiendo su ejemplo y trabajo: Salvador Sánchez Cerén

Joaquín Salazar

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“La trayectoria de Hato Hasbún estuvo regida por el ideal de Justicia Social, sobre todo para las y los salvadoreños más desprotegidos”, recordó el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien esta mañana presidió la sesión solemne del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), donde le rindieron honores al Secretario de Gobernabilidad Hato Hasbún. Ante la presencia de todos los miembros del Consejo pluralista, iniciativa e ideal por el que luchó durante los últimos tres años, el Mandatario nombró el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, como “Franzi Hato Hasbún”, como una forma de honrar la obra de un salvadoreño que luchó por el diálogo y el entendimiento.

Hato Hasbún falleció el 30 de agosto de 2017 a los 71 años, a causa de dos infartos, que de manera inesperada le cobraron la vida, no obstante, hoy los líderes políticos y sociales rinden honores a su labor histórica, como una persona que infundó el diálogo como un mecanismo fundamental para encontrar soluciones a los conflictos.

“Siempre lo recordaremos como un ferviente admirador y seguidor del mensaje de Monseñor Romero y del padre Ignacio Ellacuría. Estas dos insignes figuras le inspiraron a luchar sin descanso por el bienestar de los más pobres”, comentó el Mandatario.

De igual manera agregó “Hato nos enseñó a escuchar y a abrir nuestro corazón para todos, sin importar su manera de pensar. Nos enseñó a valorar y emplear el diálogo como fundamento de un proyecto de nación. Nos enseñó que este país se construye con el aporte de cada ciudadano y ciudadana”. Asimismo, Sánchez Cerén instó a los diversos sectores sociales y políticos para dar continuidad al Plan El Salvador Seguro, como también a mantener la unidad y el consenso, que impulsó a través del Consejo Nacional de Seguridad.

“No pueden detenernos los momentos críticos que encontremos en esta tarea por la paz y tranquilidad de las familias salvadoreñas. Lamentamos el repunte de homicidios de los últimos días, sin embargo, esto no puede alejarnos del camino que ya emprendimos y que tiene tan buenos resultados”, enfatizó.

En el evento se desarrolló una dinámica que permitió a diferentes actores de país, compartir su experiencia personal con Hato Hasbún de la cual, muchos expresaron su capacidad de identificarse con las personas, el respeto a sus ideologías, su capacidad de diálogo y su intelectualidad.

Juan José Dalton, periodista y director de Contra Punto rindió un homenaje personal a Hato Hasbún, describiendo su amistad desde el conflicto armado de los años ochenta, donde destacó su solidaridad, su buen humor y desprendido de reconocimientos personales. “Hato era un intelectual revolucionario en todo el sentido de la palabra, era crítico. Una vez, conversando me dijo, que escribió una tesis para graduarse como licenciado en Filosofía de la UCA y que la tesis era de la obra de mi padre, siempre le dije, que me lo entregara y no lo hizo, llegue a pensar que era una broma, luego investigue en archivos de la UCA y resulta que ahí encontramos un documento excepcional para la cultura de este país se llama -Pueblo, Identidad, Salvadoreñidad, Esperanza, Utopía una Unidad Responsable en la Obra de Roque Dalton- y lo he enviado al ministro de Educación con la esperanza que esa obra sea publicada y sirva a los estudiantes de este país, no solo para reconocer la grandeza intelectual de Roque Dalton, sino también la de Hato Hasbún”, reafirmó.

“Creo en la intersección de las ánimas celestiales”, dijo el Reverendo Medardo Gómez de la Iglesia Luterana, al reiterar que Hato Hasbún podría interceder para que Dios mande la paz al país, quien propuso que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia lleve su nombre.