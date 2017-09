Presidente sanciona decreto de reforma al sistema de pensiones

Yaneth Estrada

@caricheop

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén agradeció “a la Asamblea Legislativa por proteger el ahorro de los trabajadores aprobando una reforma al sistema de pensiones”.

Asimismo, informó, a través de su cuenta de Twitter que “esta misma madrugada sanciono el decreto que contiene la reforma avalada en la Asamblea Legislativa con 74 votos, referida a la Ley de Ahorro para Pensiones”.

Además, con ese acuerdo se evita que El Salvador nuevamente registre un segundo impago, pues el 4 de octubre deberá cancelar $91 millones de la deuda previsional a las AFP en concepto de “deuda pública” que por ley adquiere el Estado con ahorro de los cotizantes.

Sánchez Cerén reiteró al pueblo salvadoreño “su compromiso con la defensa de los derechos y el bienestar de los trabajadores y su voluntad de seguir trabajando para lograr la aprobación de una reforma integral del sistema de pensiones que favorezca aún más al pueblo”.

Las reformas aprobadas incluyen el pago de una pensión vitalicia, por longevidad al agotarse el ahorro individual del trabajador y por sobrevivencia a los beneficiarios al fallecer el pensionado.

También contempla la devolución de saldos, la rentabilidad ganada por el ahorro, en caso de que el empleado no haya cotizado el mínimo de años establecido para pensionarse. Mientras que quienes tengan una cotización de diez y 20 años accederán a una prestación económica temporal, durante tengan ahorros en sus cuentas individuales.

Con estos cambios las pensiones tendrán un techo, el cual no podrá exceder los dos mil dólares mensuales. La edad de jubilación no se modificó y queda igual, 25 años cotizados: 60 para los hombres y 25 para mujeres.

Se supera el impago

Tras la sanción y la aprobación, el ministro de Hacienda Carlos Cáceres reiteró que “con esta reforma se garantiza el pago de pensiones (CIP) para los próximos tres meses del año”.

“Las pensiones de la población va a mejorar. Ahora todo lo que cotizan va para los trabajadores”, enfatizó el funcionario, quien anteriormente apuntó que la deuda previsional del país “era insostenible desde su privatización en 1996”.

El secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia Roberto Lorenzana dijo que “en el tema de pensiones lo que se buscaba era una acuerdo. Hubo que flexibilizar las posiciones, pero lo más importante es que a los trabajadores se les pague completa su cotización, porque no estamos de acuerdo se les quite su dinero”.

“En la propuesta original, de ASAFONDOS, se establecía que la cotización sería de 15 puntos y solo se iba a dar a la gente 8 puntos de pensión, es decir 2 puntos para pensión y 5 que se perdían, pero ellos se flexibilizaron”, explicó Lorenzana.

Por su parte, el presidente de ARENA Mauricio Interiano expresó que “somos capaces de llegar a acuerdos de nación”.

Lorena Peña, diputada del FMLN y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, aseguró que “derrotamos el intento de arrebatar los ahorros de los cotizantes y su rentabilidad. Y con más diputados conscientes logramos una reforma integral”.

Ante una discusión que se prolongó por más de un año, donde se tuvo la retirada del principal partido de oposición ARENA de las mesas de diálogo, lograr este acuerdo es importante.

Y más si se toma en cuenta que algunos prestamos están “stand by” en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta solucionar la situación fiscal del país.